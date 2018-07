Incepe conversia creditelor in franci elvetieni. A fost semnat primul contract

Potrivit institutiei bancare, in primele doua saptamani ale campaniei au avut loc 1.025 de intalniri intre echipele mixte Bancpost - BT si clientii Bancpost, ceea ce inseamna aproximativ 85 de intalniri/zi, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.32% dintre clienti au acceptat oferta de conversie a creditelor din CHF in euro sau lei, urmatoarea etapa fiind semnarea documentelor. Campania continua pana in 31 august.Banca Transilvania si Bancpost au lansat la inceputul lunii iulie o oferta dedicata clientilor Bancpost care au imprumuturi in franci elvetieni cu garantii imobiliare.Intr-o prima etapa, cei circa 2.250 de clienti Bancpost eligibili pentru oferta au fost contactati telefonic si invitati la o intalnire, la una dintre unitatile Bancpost incluse in campanie, pentru a afla detaliile ofertei.Dupa intalnirea cu echipa Bancpost - BT, clientii au la dispozitie 15 zile pentru a se hotari cu privire la acceptarea conversiei, dupa care este necesara o noua programare, tot la Bancpost, pentru semnarea documentatiei aferente.Oferta inseamna pentru clientii Bancpost cu credite in franci elvetieni cu garantii imobiliare o reducere de 18%, aplicata soldului curent, din care sunt scazute eventuale obligatii de plata restante si sumele calculate datorate de client si neajunse la scadenta.In aprilie, Banca Transilvania, a doua banca din Romania, a anuntat ca a devenit proprietarul pachetului majoritar de actiuni (99,15%) detinut de Eurobank Group la Bancpost, respectiv al actiunilor detinute la ERB Retail Services IFN si ERB Leasing IFN.Fuziunea dintre cele doua banci nu a fost momentan finalizata, astfel ca ele functioneaza in continuare separat.Inaintea crizei financiare, foarte multi romani au luat credite in franci elvetieni, cand moneda se afla sub 2 lei. Insa, dupa 2009, aceasta s-a apreciat puternic, sarind de 4 lei, astfel ca cei care au ales sa contracteze un imprumut in franci elvetieni au fost puternic afectati.Citeste si:Legea conversiei creditelor in franci a fost adoptata. Isarescu: Asistam la curente populiste cu costuri pentru societateLegea conversiei creditelor in franci elvetieni este neconstitutionala, a anuntat CCRReactia BNR dupa ce Legea conversiei creditelor in franci elvetieni a fost declarata neconstitutionalaCe optiuni ma ...citeste mai departe despre " Incepe conversia creditelor in franci elvetieni. A fost semnat primul contract " pe Ziare.com