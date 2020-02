Indicele american Dow (INDU) a scazut cu 1.191 de puncte, aceasta fiind cea mai mare pierdere inregistrata vreodata in istorie, informeaza CNN.Totodata, S&P 500 (SPX) a raportat o scadere de 4.4%, sfarsind ziua sub nivelul de 3.000 de puncte. Barometrul Nasdaq Composite (COMP) a scazut cu 4.6%.Toti cei trei indici sunt pe cale sa aiba cea mai grea saptamana de la criza financiara din 2008.In Marea Britanie, indicele FTSE 100 (UKX) a scazut si el joi. Aceasta este prima corectie a burselor britanice din decembrie 2018.Ingrijorarile privind epidemia de coronavirus au atins un punct culminant in aceasta saptamana, dupa ce Centrul american pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) a anuntat ca se asteapta ca numarul cazurilor de infectare sa creasca.Pe plan mondial, peste 82.000 de oameni au fost infectati cu noul virus Covid-19, marea majoritate a cazurilor fiind confirmate in China. ...citeste mai departe despre " Indicele Dow Jones a inregistrat cea mai mare scadere din istorie " pe Ziare.com