ROBOR la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei.Nivelul atins joi este cel mai mare din 10 ianuarie, cand a atins pragul de 2,03%.Indicele ROBOR la 6 luni a crescut joi la 2,33%, cel mai mare nivel din 5 decembrie 2017, cand a fost 2,35%.ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobanzii pentru creditele in lei acordate pe piata interbancara, iar cresterea acestui indicator va duce la un avans al ratelor in cazul creditelor in lei. ...citeste mai departe despre " Indicele ROBOR la 3 luni, care influenteaza ratele la creditele in lei, a crescut la 2,03%. Este cel mai mare nivel din ultima luna " pe Ziare.com