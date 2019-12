Vineri, ROBOR la 3 luni a urcat de la 3,16% la 3,22%, cel mai mare nivel din 3 iulie, cand a fost 3,23%.Luni, indicele a scazut la 3,21%. Marti, indicele a stagnat.Vineri, ROBOR la 6 luni a crescut de la 3,21% la 3,27%, cel mai mare nivel din 18 iulie, cand a fost 3,29%.Luni, ROBOR la 6 luni a stagnat la 3,27%. Marti, indicele a scazut la 3,26%.ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobanzii la care se imprumuta, intre ele, institutiile bancare din Romania, in lei, iar evolutia sa este legata, in principal, de nivelul de lichiditate existent in piata.BNR a publicat, la inceputul lunii mai, indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care va inlocui ROBOR in calculul dobanzilor la majoritatea creditelor in lei. Valoarea acestuia, pentru al doilea trimestru din 2019, a crescut la 2,66%, de la 2,63% in T1 2019. ...citeste mai departe despre " Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat, ROBOR la 6 luni a scazut " pe Ziare.com