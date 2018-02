Vineri, ROBOR 3M a stagnat la 2,09% pentru a treia zi consecutiv. Marti, acesta a urcat la 2,09%, cel mai mare nivel din 27 decembrie 2017, cand a atins pragul de 2,10%.Insa indicelea crescut vineri la, cand a fost 2,45%, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Indicele se calculeaza zilnic de catre Banca Nationala (BNR) si reprezinta media aritmetica a cotatiilor practicate de bancile din Romania. Cu alte cuvinte, ROBOR reprezinta, la diferite termene (1 zi, 3 luni, 6 luni, 12 luni).De interes este, in special, cel la 3 luni. Dobanzile variabile la creditele in lei se formeaza in mare parte luand in calcul acest indicator (ROBOR 3M), la care se adauga o marja fixa de cca. 2%, la creditele luate prin programul Prima Casa, intre 2 si 5 puncte procentuale la unele credite ipotecare si intre 5% si 14% la cele de nevoi personale fara garantii.Marja fixa e stabilita de fiecare banca si ramane neschimbata pe toata perioada contractului de credit. Astfel,. Deci daca acest indice creste, atunci creste si rata.Citeste mai departe despre " Indicele ROBOR la 6 luni a ajuns la 2,42%, cel mai mare nivel din octombrie 2014 " pe Ziare.com