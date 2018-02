Infiintarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei, aprobata in Senat

Proiectul de lege initiat de parlamentarii PSD-ALDE prevede ca BDR - S.A. (Banca) este o entitate juridica autonoma si independenta capabila sa incheie orice tip de contracte in scopul indeplinirii atributiilor sale, poate participa la achiziti publice si poate detine sau instraina orice bunuri in acord cu obiectul sau de activitate.Obiectivul Bancii este de a sprijini anteprenoriatul si dezvoltarea socio-economica a Romaniei prin promovarea investitiilor si asigurarea finantarii, prin derularea de servicii financiare si de consultanta, si prin emiterea de titluri de valoare si strangerea de fonduri sau de capital in scopul sustinerii acestor servicii, se arata in proiectul de lege.Banca ar urma sa acorde o atentie deosebita nevoilor IMM, prin masurile de Ajutor de stat (in conformitate cu Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare sau prin masuri de finantare, in conformitate cu Regulamentul de minimis) si marilor proiecte de infrastructura.Banca de Dezvoltare a Romaniei va putea acorda imprumuturi directe cu conditia sa nu excluda finantarea viabila din partea bancilor comerciale, a investitorilor privati si a altor intermediari financiari privati. De asemenea, poate sa ofere finantare in conditiile pietei si sa obtina rentabilitate echivalenta cu cea obtinuta pe piata pe repere comparabile, cu conditia ca, in desfasurarea unei astfel de activitati nesustinute prin ajutor de stat, sa nu concureze cu furnizorii comerciali, ci sa remedieze deficitul sau esecurile infrastructurii financiare.Proiectul de lege prevede ca Banca nu poate sa preia depozite de la consumatori privati.Institutia ar urma sa fie condusa de un Consiliu de administratie format din 7 membri: presedinte si patru directori, persoane cu inalta competenta in sectorul economic, financiar si bancar, numiti de Ministrul Finantelor Publice; doi directori independenti, din sectorul non-guvernamental, numiti de Ministrul Finantelor Publice, la recomandarea Consiliului de Dezvoltare Economica si Sociala si care nu fac parte din acesta. Mandatul presedintelui va avea o durata de 6 ani.Potrivit actului normativ, calitatea de presedinte sau director al BDR este incompatibila cu calitatea de parlamentar, functionar public, director sau functionar in cadrul altei institutii de ...citeste mai departe despre " Infiintarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei, aprobata in Senat " pe Ziare.com