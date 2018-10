Luni, 8 octombrie, incepand cu ora 14:00, pentru o parte din clientii ING Bank au fost dublate tranzactiile realizate cu cardurile online, la ATM-urile si POS-urile altor banci, informeaza ANPC, care s-a autosesizat si a mers in control la banca.Dublarea tranzactiilor a afectat 225.525 consumatori, clienti ai bancii, fiind astfel afectate interesele economice ale acestora, informeaza ANPC, intr-un comunicat.Mai mult, "aproximativ 7.000 de clienti care au initiat plati pana la momentul remedierii au fost afectati in mod direct, ca urmare a intervenirii incidentului, in sensul in care tranzactiile acestora au fost respinse pe motiv de fonduri insuficiente", a recunoscut banca."ANPC constata ca, prin afectarea intereselor economice ale consumatorilor, se incalca prevederile art.7, lit.c), lin.2 din OG 21/1992 (r2) si se sanctioneaza conform prevederilor art.50, alin.1, lit.a), cu amenda contraventionala in cuantum de 20.000 lei", se mai arata in comunicatul Autoritatii.Toti clientii ING si-au primit inapoi banii luati din greseala pana la ora 21:00, in aceeasi zi.V.D. ...citeste mai departe despre " ING a fost amendata cu 20.000 de lei pentru dublarea tranzactiilor: 225.525 clienti au fost afectati " pe Ziare.com