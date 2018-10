Banca a anuntat pe parcursul anului ca principalul canal de tranzactionare devine ING Home'Bank, in timp ce Self'Bank-urile au noi tipuri de ATM-uri, care inlocuiesc casieriile traditionale.Clientii ING pot sa depuna numerar folosind cardul ING atasat contului (lei sau euro) direct la ATM-urile ING, pot sa ii transfere prin ordin de plata - daca au banii intr-un cont la o alta banca sau pot sa transfere instant banii (lei) pe care ii au la alte banci prin functionalitatea "Porteaza-ti banii" din ING HomeBank - serviciul ING de Internet banking.Conturile clientilor ING vor putea sa fie alimentate de catre alte persoane direct la ATM-urile ING, pe baza unui cod de depunere ce poate fi solicitat in ING Office, pentru lei incepand din 1 noiembrie 2018 sau prin transfer bancar. Clientii isi vor putea vedea si gestiona ratele la credite direct din HomeBank.Conform unei evaluari din 2017, clientii ING din segmentul de retail au folosit deja canalele digitale pentru 99% din tranzactiile de baza. La casierii, numai 1% dintre clienti retrageau banii si 5% ii depuneau in cont.Pe de alta parte, frecventa cu care un client acceseaza ING Home'Bank este in medie de o data la doua zile, in schimb nu viziteaza un office mai des de o data pe an.Anul trecut numarul de interactiuni si solicitari venite de pe mobil catre banca s-a dublat, potrivit informatiilor transmise de banca. ...citeste mai departe despre " ING Bank isi inchide de astazi toate casieriile fizice " pe Ziare.com