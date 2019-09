ING face schimbari la platile cu cardul si online: Va fi nevoie mai des de PIN, dar si de cifre din CNP

Asta inseamna ca va trebui sa parcurgi pasi aditionali pentru validarea/autorizarea platilor pe care le faci. ING precizeaza intr-un comunicat ca a luat aceste masuri in baza unei directive UE.Directiva PSD2 este actul normativ european care reglementeaza serviciile de plata si are ca scop imbunatatirea standardelor pe baza carora se efectueaza platile in Spatiul Economic European si stimularea inovatiei pe piata serviciilor de plati, astfel incat acestea sa devina mai sigure si mai eficiente, subliniaza banca.Cum platesti pe site-uri care folosesc serviciul 3D Secure:Ca sa faci o plata folosind cardul tau ING pe un astfel de site, pe langa parola 3D Secure pe care o vei primi prin SMS la numarul tau de telefon, va trebui sa introduci si un cod static format din ultimele 4 cifre ale codului tau numeric personal (CNP), respectiv din ultimele 4 caractere ale numarului de pasaport, daca nu ai CNP."Si pentru ca ne dorim sa-ti fie cat mai simplu cand platesti, pregatim o solutie prin care vei putea sa autorizezi orice plata pe internet direct din Home'Bank, folosind user-ul si parola ta", se arata in comunicatul ING.Ce se schimba la platile cu cardul sau cu ING Pay:Pentru unele plati contactless la POS va fi necesar sa introduci codul PIN. Regulamentul UE prevede ca dupa fiecare 5 plati contactless consecutive de sub 100 de lei/30 EUR, urmatoarea plata va trebui sa fie autorizata prin codul PIN.Ce se schimba la platile din Home'Bank:Daca plata pe care urmeaza sa o faci este sub 30 de euro (sau echivalentul in lei), nu va mai fi nevoie sa introduci codul Digipass sau parola de acces in Home'Bank. Poti face pana la 5 astfel de plati consecutive, daca valoarea totala a tranzactiilor nu depaseste 100 de euro.In continuare, va fi nevoie sa autorizezi o plata cu parola sau cu codul Digipass daca:Valoarea platii depaseste 30 de euro (sau echivalentul in lei); Faci a 6-a plata consecutiva sub 30 de euro (sau echivalentul in lei); Valoarea cumulata a ultimelor plati depaseste 100 de euro (sau echivalentul in lei) ...citeste mai departe despre " ING face schimbari la platile cu cardul si online: Va fi nevoie mai des de PIN, dar si de cifre din CNP " pe Ziare.com