Aveti probleme cu bancile? Apelati gratuit la un conciliator! Iata cum procedati

Daca plangerea consumatorului nu a fost solutionata direct cu institutia financiar-bancara, acesta se poate adresa gratuit CSALB. Conciliatorii analizeaza situatia pe baza documentelor puse la dispozitie de consumatori si comercianti si propun/impun o solutie pentru solutionarea litigiului.Solutiile pot fi diferite de o sentinta obtinuta in instantele de judecata care aplica strict dispozitiile legii.Centrul a fost infiintat dupa ce, in ultimii ani, numarul de litigii pe rolul instantelor de judecata a crescut considerabil, la fel si neincrederea consumatorilor de servicii financiar-bancare in aceasta piata, explica Alexandru Paunescu, membru al Colegiului de Coordonare al CSALB, intr-un interviu acordat Ziare.com.Astfel, Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar si-a propus sa restabileasca echilibrul relatiei consumator-banca/IFN.Ce trebuie sa faca un consumator nemultumit de modul in care se desfasoara relatia contractuala cu banca sau IFN? Foarte simplu:➔ Incearca sa rezolve problema direct cu banca/IFN in cauza, prin notificari/cereri/scrisori oficiale.➔ Daca nu este multumit de raspunsul primit, consumatorul poate contacta CSALB.➔ CSALB ii prezinta consumatorului cele 2 tipuri de proceduri SAL: conciliere si arbitraj.➔ Consumatorul alege procedura, completeaza cererea si CSALB contacteaza institutia financiar-bancara.➔ Daca banca/IFN-ul accepta intarea in procedura de conciliere, se deschide un dosar.➔ Conciliatorul este desemnat aleatoriu dintre persoanele inscrise pe Lista Conciliatorilor, dar trebuie acceptat de ambele parti.➔ Conciliatorul analizeaza dosarul. Poate solicita informatii suplimentare, probe etc.➔ Conciliatorul propune sau impune o solutie, in functie de procedura aleasa.