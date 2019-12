"Acelasi lucru am intrebat eu astazi, cand am avut o discutie cu premierul si cu doamna ministru de la Munca. Mi-au explicat ca sunt foarte multe necorelari, foarte multe neclaritati si foarte multe inechitati in actuala legislatie, chestiune care trebuie, evident, reparata.In ceea ce priveste cresterea pensiilor, in continuare, si eu, si Guvernul Orban, si Partidul National Liberal ne dorim sa crestem pensiile", a afirmat Iohannis, la Palatul Cotroceni, intr-o conferinta de presa, intrebat in legatura cu modificarea Legii pensiilor.Intrebat daca pastreaza aceasta promisiune privind majorarea pensiilor, Iohannis a raspuns: "Da, imi pastrez aceasta optiune".Seful statului a precizat ca nu a avut inca nicio discutie concreta pe bugetul pe anul viitor, ci doar de principiu."Nu vor exista. Cu certitudine, nu vor exista taieri de salarii. Nici nu intra in discutie asa ceva", a adaugat Iohannis, intrebat daca exclude taieri salariale, introduceri de noi taxe sau posibile inghetari de salarii. ...citeste mai departe despre " Iohannis: Nu vor exista taieri de salarii. Ne dorim sa crestem pensiile " pe Ziare.com