Ionut Dumitru: La finalul anului, un euro va ajunge la 4,8 lei. Ne-a mirat de ce nu s-a depreciat mai demult

Si, din pacate, analistii nu au vesti prea bune. Previziunile lor arata ca euro va continua sa se deprecieze, astfel ca la finalul anului va atinge sau chiar depasi pragul de 4,8 lei.De unde aceasta depreciere a leului? Cateva explicatii sunt: cresterea deficitului de cont curent, a celui comercial, cresterea mult mai rapida a salariilor in comparatie cu productivitatea, inflatia mult mai mare decat in zona euro. Ionut Dumitru : La finalul anului, euro va ajunge la 4,8 leiIonut Dumitru, economistul-sef al Raiffeisen Bank Romania si fostul sef al Consiliului Fiscal, a declarat pentru Ziare.com ca estimarile bancii arata ca euro va ajunge la finalul anului la 4,8 lei.El a tinut sa precizeze ca prognoza nu se bazeaza pe ceea ce s-a intamplat in ultimele zile, ci pe mai multi factori care se deterioreaza de mai mult timp."Noi avem o prognoza pentru finalul anului, pe care am facut-o demult, de 4,8 lei pentru un euro. Nu ne raportam la ce s-a intamplat in ultimele zile. Pentru mine este irelevant. Pentru noi, tot ce conteaza sunt factorii fundamentali. Faptul ca in doua zile a crescut cursul nu are absolut nicio relevanta. Noi vedem insa o tendinta de depreciere a cursului care este data de factorii fundamentali.Nu raportati la ce s-a intamplat in ultimele doua zile, pentru ca nu are o semnificatie aparte. Pe noi ne-a mirat de ce nu s-a depreciat mai demult, pentru ca fundamentele se deterioreaza de ceva ani, nu de ieri, de azi. Noi ne asteptam la o tendinta de depreciere a cursului de ceva timp", explica Ionut Dumitru.In ceea ce priveste anul 2020, fostul sef al Consiliului Fiscal spune ca este greu de facut o predictie clara, dar estimarile arata ca, la finalul anului urmator, un euro ar putea ajunge la 4,9 lei. Insa, spune el, este posibil ca acest scenariu sa fie destul de cuminte."Sunt greu de dat predictii, avem o continuare a deprecierii la 4,9 la finalul anului viitor. Dar este posibil ca acest scenariu sa fie destul de cuminte, raportat la nevoia de ajustare a deficitului de cont curent. Si e de dorit ca ajustarea sa se produca acolo unde trebuie, in politica fiscala.Daca deciziile din sfera politicii fiscal-bugetare intarzie sa apara si vor fi amanate corectiile pentru dupa alegerile di