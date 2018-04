Isarescu a scris Parlamentului. BNR nu sustine plafonarea dobanzilor. Ce solutii propune si cum e in alte tari UE

"Stabilirea unui regim de limitare a dobanzii anuale efective (DAE) la creditele destinate consumatorilor, in mod arbitrar, nediferentiat pe categorii de produse si fara o fundamentare a plafoanelor respective in functie de caracteristicilor produselor de creditare este de natura a produce dezechilibre in piata creditului si a afecta stabilitatea financiara", se arata in scrisoarea obtinuta de Ziare.com de la surse din Comisie.BNR precizeaza ca isi manifesta disponibilitatea de a colabora cu structurile parlamentare pentru reglementarea acestei situatii, prin introducerea unor praguri de dobanda care sa nu perturbe piata financiara."Considerand faptul ca in anumite situatii bine definite pot aparea distorsiuni ale functionarii mecanismelor de piata, fiind necesara instituirea unor masuri exceptionale, BNR isi manifesta disponibilitatea de a colabora cu structurile parlamentare si cu autoritatile relevante pentru reglementarea judicioasa a problematicii in discutie, prin introducerea unor praguri de dobanda stabilite pe baza unor criterii functionale, care sa nu creeze efecte disruptive asupra pietei financiare", subliniaza Banca Nationala a Romaniei.Ce solutii are BNRAstfel, specialistii BNR propun o metodologie ce porneste de la modele din alte state europene, cum ar fi Franta sau Italia, adaptata la specificul sectorului bancar romanesc."Metodologia este fundamentata pe o serie de principii. In primul rand, stabilirea unui nivel maxim al ratelor de dobanda se va face o singura data, la momentul acordarii creditului (consecinta directa a faptului ca in cazul creditelor cu dobanda fixa, ratele de dobanda nu sufera modificari, in timp ce orice modificare a ratelor de dobanda in cazul creditelor cu dobanda variabila este o consecinta directa a variatiei exclusive a indicilor de referinta, reflectie a conditiilor monetare din piata).In al doilea rand, tinta este plafonarea DAE, indicator care permite compararea la momentul acordarii unui credit a costurilor totale initiale suportate de consumator", se arata in scrisoarea BNRIn al treilea rand, afirma specialistii Bancii Centrale, plafoanele trebuie implementate diferentiat pe monede (lei, valuta) si tipuri de credite:credite pentru locuinte;credite ...citeste mai departe despre " Isarescu a scris Parlamentului. BNR nu sustine plafonarea dobanzilor. Ce solutii propune si cum e in alte tari UE " pe Ziare.com