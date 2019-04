Luni, Senatul a adoptat proiectul de lege prin care BNR este obligata sa aduca in tara aproape toata rezerva de aur tinuta in Londra, la Banca Angliei, initiat de presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, si de senatorul Serban Nicolae.Marti, Isarescu a anuntat ca BNR va avea o sedinta speciala in acest sens."Vom avea o sedinta a Consiliului de Administratie. Vom trimite Parlamentului opinia bancii nationale referitoare la repatrierea aurului", a anuntat Isarescu.El a avertizat, insa, ca rolul rezervei de aur este acela de a reduce costurile de finantare."Rezerva este rezerva, nu reprezinta o investitie. Ideea ca rezerva trebuie sa-ti dea un castig este mai mult sau mai putin pe langa subiect. O pui deoparte pentru momente deosebite, pentru credibilitate. Rezervele reduc costurile de finantare si aduc mai multe avantaje. (...) Am mai spus asta, nu jucam la pacanele aurul Romaniei", a spus Isarescu.Liderul PSD Liviu Dragnea si senatorul PSD Serban Nicolae au depus, la sfarsitul lunii februarie, la Senat, pentru dezbatere in regim de urgenta, proiectul de modificare a Legii privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, prin care stabilesc aducerea in tara a rezervelor de aur ale BNR.Citeste si:Proiectul lui Dragnea pentru repatrierea aurului a fost votat de Senat. Guvernul a refuzat sa dea un punct de vedereExplicatia stranie data de Serban Nicolae pentru aducerea aurului in tara: Dumneavoastra va tineti bijuteriile la vecini?Teodorovici vrea comisie de ancheta pentru rezerva de aur a Romaniei ...citeste mai departe despre " Isarescu despre repatrierea aurului: Vom trimite pozitia BNR. Nu jucam la pacanele aurul Romaniei " pe Ziare.com