Isarescu, despre cum vor evolua ROBOR si inflatia si ce va face dupa ce isi termina mandatul la BNR

"Dobanzile de pe piata interbancara sunt unde trebuie", a sustinut Mugur Isarescu, Guvernatorul BNR, in cadrul briefingului de presa de dupa sedinta de politica monetara din 6 noiembrie."Fluctuatiile sunt mici, pentru dumneavoastra sunt mari, dar pentru noi nu sunt mari. Sunt absolut normale, in limita unei piete", a completat Isarescu.Guvernatorul a mai spus ca indicele ROBOR este noua obsesie pentru ca are si impact, iar faptul ca "se plimba" intre 3,1 si 3,4% este normal. "Miscarile intre 3,1% si 3,4% le vedem in continuare. (...) Sunt normale. Pe acolo le vedem si in perioada urmatoare", a mai spus Isarescu.Inflatia va cobori pana aproape de 3,5%, chiar saptamana viitoareIn ce priveste rata inflatiei, Mugur Isarescu a spus ca aceasta isi va continua tendinta descedenta, in urmatoarea perioada, in urmatoarele luni.De asemenea, din datele preliminare ale Bancii centrale si care vor fi confirmate saptamana viitoare de Institutul National de Statistica ( INS ), rata anuala a inflatiei va cobori spre limita de 3,5%, a mai declarat Mugur Isarescu. Astfel, inflatia ajunge spre limita superioara tintita de BNR, care este de 1,5% - 3,5%, respectiv de 2,5%, plus/minus 1%."Sunt riscuri, daca le cititi cu atentie in comunicat (n.red. - comunicatul de presa de dupa sedinta de politica monetara), legate de preturile pe care noi le controlam. Inflatia pe care o putem influenta este la 2,7%, aproape de rata noastra de politica monetara si sub dobanzile din piata monetara. (...) Datele din prezent arata ca tendinta va continua si anul urmator", a adaugat Isarescu.De asemenea, Guvernatorul BNR a mentionat ca nu vede o legatura directa intre investitiile publice si rata anuala a inflatiei. Isarescu a sustinut ca influenta este indirecta, deoarece investitiile publice asigura o crestere economica sustenabila, pe termen lung.Rata anuala a inflatiei IPC a coborat la 5,03% in luna septembrie 2018, de la 5,06% in luna august, situandu-se usor peste nivelul prognozat, ca urmare a accelerarii cresterii in termeni anuali a preturilor legumelor, potrivit comunicatului de presa al BNR. In schimb, celelalte componente ale cosului de consum au consemnat incetiniri ale dinamicilor anuale.Rata anuala a inflatiei CORE 2 ajustat (care elimina din calculul ...citeste mai departe despre " Isarescu, despre cum vor evolua ROBOR si inflatia si ce va face dupa ce isi termina mandatul la BNR " pe Ziare.com