Isarescu pledeaza pentru educatie financiara: Riscam ca un credit sa fie un fel de donatie, pentru ca debitorul nu a inteles despre ce e vorba

La randul sau, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, afirma ca primul nivel de la care trebuie inceputa educatia financiara este Parlamentul.Amandoi au fost prezenti vineri la conferinta cu tema "Incluziunea financiara - de la vorbe la fapte", organizata in cadrul proiectului international "Global Money Week".Lipsa cunostintelor financiare ar putea bulversa intreaga piata financiara si ar putea distruge creditarea, considera Isarescu."Ne-am dat cat de periculos este sa vorbim doar in interiorul acestei institutii. Populatia trebuie sa inteleaga, pentru a putea folosi instrumente financiare complexe. Altfel, riscam ca un credit sa nu mai fie un credit, ci un fel de donatie, pentru ca debitorul nu a inteles despre ce este vorba. Asta ar bulversa total piata financiara, ar distruge piata creditului si ar crea multiple probleme in lant in functionarea economiei de piata", a explicat Isarescu.Guvernatorul considera ca ar trebui un proiect la nivel national din punct de vedere al educatiei financiare."Trebuie sa avem o strategie la nivel national in acest sens, nu doar a BNR, ci si a mai multor institutii ale statului. (...) Educatia financiara este foarte scazuta in Romania. (...) De la acest adevar trebuie sa plecam", a spus Isarescu.In cadrul aceleiasi conferinte, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a afirmat ca educatia financiara ar trebui sa vizeze, in principal, Parlamentul.Teodorovici considera ca educatia financiara trebuie facuta in primul rand pentru cei care iau masuri importante si fac propuneri legislative cu un mare impact."Primul nivel de la care trebuie inceputa educatia financiara este Parlamentul. Este locul in care se iau masuri importante, se fac propuneri legislative", a afirmat Teodorovici.Ministrul considera ca un nivel mai ridicat al educatiei financiare la nivelul institutiilor cheie ale statului ar fi dus, in ultimii ani, la o situatie mai buna la nivelul intregii societatii, inclusiv in ceea ce priveste nivelul de trai.