Isarescu: ROBOR a fost demonizat, ar putea fi mai mic decat IRCC. Vom trai si vom vedea

Aceasta este a opta sedinta consecutiv cand BNR pastreaza dobanda cheie la acest nivel.Totodata, Mugur Isarescu a vorbit si despre ROBOR si IRCC, noul indice valabil pentru creditele in lei.Potrivit guvernatorului BNR, cu toate ca in acest moment IRCC este putin mai mic decat ROBOR, situatia s-ar putea inversa."Sunt doi indicatori diferiti. ROBOR a fost demonizat. Orice indicator are valoare cat e credibil. Daca il calci in picioare si il tii numai in pumni isi pierde din credibilitate. ROBOR la 3 luni va fi mai mare decat IRCC, dar nu foarte mult. Si s-a dovedit acest lucru. Daca inflatia vine in jos ROBOR va fi mai mic decat IRCC. Vom trai si vom vedea", a spus Isarescu.Ziare.com a prezentat, in format LIVE TEXT, declaratiile facute de Mugur Isarescu- Rata inflatiei a ajuns la a ajuns la 4,11% pe fondul cresterii mai ales a factorilor exogeni si a cresterii pretului carburantilor.- Creditul acordat sectorului privat si-a temperat cererea.- In sedinta de azi am aprobat raportul privind inflatia. Noul scenariu evidentiaza mentinerea ratei pe urmatoarele trimestre pana la finele orizontului prognozat.- Incertitudinile si riscurile continua sa existe si sunt din cauza taxelor pe activele bancare si a noului indice.- Ramane preocupare privind deficitul de cont curent.- In sedinta de azi CA al BNR a hotarat mentinerea ratei de politica monetara.- De asemenea CA a decis mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,50 la suta pe an si rata dobanzii aferente facilitatii de creditare la 3,50 la suta pe an.Intrebari:- Ce veti face tinand cont ca inflatia creste- Prin intarirea controlului lichiditatii am reusit in aprilie sa pastram dobanzile la peste 3,2%, asta echivaleaza cu 3 decizii de politica monetara. Nu putem sa ne desprindem foarte mult de ceea ce fac tarile din alte regiuni. Si in Ungaria rata de politica monetara a ramas la fel, si in Polonia, in Cehia este sub noi dar inflatia este in continuare ridicata. Nu ne putem desprinde nici de ceea ce face BCE . Am citit ca bancile nu il asculta pe guvernator. Dar mai este timp si vor reactiona.- Aveti de gand sa inchideti acest diferentiar dintre ROBOR si noul indice?- Sunt doi indicatori diferiti, nu trebuie sa ne ...citeste mai departe despre " Isarescu: ROBOR a fost demonizat, ar putea fi mai mic decat IRCC. Vom trai si vom vedea " pe Ziare.com