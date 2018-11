Isarescu: ROBOR-ul a devenit o noua vedeta care domina dezbaterea publica

"Sunt importante chestiunile de colaborare dintre Banca Nationala si industria bancara. Colaborarea e legata chiar de compliance si as discuta-o in contextul acestei noi vedete care domina, de un an de zile, o parte din dezbaterea publica - dobanda ROBOR. Cand a aparut, am rasuflat usurat ca scapam de obsesia cursului, dar, dupa un an, de la curs s-a ajuns la obsesia ROBOR.Ce probleme avem aici? In primul rand, ROBOR este un produs al dumneavoastra, al pietei, care a ajuns o problema a noastra, a Bancii Nationale. Noi il calculam (ca sa-i dam credibilitate), pe baza unui regulament de piata aprobat de BNR , dar cu datele dumneavoastra. La fel procedam si cu cursul - Cursul pietei valutare de la Bucuresti calculat de Banca Nationala a ramas Cursul Bancii Nationale. Si mai auzi: 'Banca Nationala a cotat...' - sunt 20 de ani de cand tot spunem ca BNR nu coteaza nicio moneda, cel mult intervine pe piata; dumneavoastra cotati, faceti tranzactii", a spus Isarescu.Guvernatorul BNR a declarat ca institutia calculeaza si monitorizeaza, dar cursul este al pietei."Mai intervenim cand apar confuzii si incercam sa explicam care este realitatea pentru ca perpetuarea confuziilor este periculoasa. Acum, o confuzie mare este urmatoarea: prin operatiuni nestiute apare si dispare lichiditatea din piata. In media se vantura zilnic titluri socante care pot parea simpatice pentru noi, dar care pot genera un intreg curent de opinie, de tipul - Banca Nationala a luat toata lichiditatea; Banca Nationala a inundat piata cu lei", a spus Mugur Isarescu.Oficialul BNR a incercat sa explice motivul pentru care BNR a imprumutat bancilor 16 miliarde de lei."Sa va spun despre ultima inundatie: s-au platit taxe, impozite catre stat, asa cum se intampla mereu in jurul datei de 25 ale lunii, de vreo 20 de miliarde de lei, acesti bani au plecat din banci, nu au disparut si s-au acumulat in contul Trezoreriei care este la BNR. A fost o suma mai mare pentru ca au fost si platile trimestriale. In compensare, prin licitatia organizata de BNR, s-au dat 16 miliarde in sistemul bancar. Deci ce emisiune monetara a facut BNR, mai ales ca durata imprumutului este de numai o saptamana?Daca nu se explica acest lucru incep fabulatiile: BNR a facut emisiune, ...citeste mai departe despre " Isarescu: ROBOR-ul a devenit o noua vedeta care domina dezbaterea publica " pe Ziare.com