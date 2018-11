Isarescu a subliniat ca 2024 este un orizont rezonabil de intrare in sistemul cursurilor de schimb, la Profit Financial Forum."Orizonul rezonabil, pentru a intra in sistemul cursurilor de schimb, este 2024. De acolo, drumul este doar inainte, ca dureaza doi ani sau mai mult", a spus guvernatorul.Anterior, ministrul Finantelor indicase drept data de aderare la moneda unica anul 2024, ceea ce presupunea intrarea in sistemul ratelor de schimb cel mai tarziu in 2022."Nu este dupa cum vrea guvernatorul, unul sau altul, este o decizie politica, dar este o decizie de mare responsabilitate", a adaugat Isarescu.Guvernatorul a subliniat ca Romania trebuie sa intre pregatita in zona euro, care nu este o zona de convergenta."Zona euro nu este o uniune de convergenta. Si Romania a intrat in UE si a avut cel mai ridicat nivel de convergenta. (...) Nu este un sprint, este o cursa de rezistenta", a adaugat Isarescu.Profit Financial Forum este o conferinta care reuneste presedintii principalelor banci comerciale, lideri ai companiilor de consultanta, economisti, reprezentanti ai autoritatilor de reglementare si de protectia consumatorilor si in care vor fi discutate probleme legate de sectorul bancar, institutiile financiare nebancare si clienti.Afla si conditia ca Romania sa adere la euro in 2024 - crestere economica de minim 4% in fiecare an ...citeste mai departe despre " Isarescu: Romania ar putea intra in 2024 abia in antecamera zonei euro, unde trebuie sa ramana cel putin doi ani " pe Ziare.com