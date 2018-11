La 5 decenii de la tragedia ecologica de la Certej, Guvernul da liber la taiat paduri pentru exploatari de aur si argint

Acolo, in 1971, digul iazului de decantare al exploatarii miniere hunedorene s-a rupt, iar valul de steril a inghitit 89 de suflete.Acum, la 47 de ani (fara o zi) de la acea tragica zi, Ministerul Apelor si Padurilor a supus consultarii publice Proiectul de hotarare de Guvern pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier national a 56 de hectare de catre S.C. Deva Gold S.A., pentru proiectul "Exploatarea minereurilor auro-argintifere din Perimetrul Certej".Terenul e in proprietatea S.C. Deva Gold S.A., iar compania a achitat deja din 23 iulie taxa pentru scoaterea definitiva a terenurilor din fondul forestier national. Valoarea taxei pentru suprafata vizata este de 6.491.378,20 lei.Potrivit proiectului publicat de Ministerul Apelor si Padurilor, compania Deva Gold promite sa ofere in compensatie 168 de hectare de teren pentru a fi impadurite."Perimetrul minier Certej este inclus in Patrulaterul aurifer Sacaramb-Brad- Rosia Montana -Baia de Aries unde mineritul este o activitate traditionala. Proiectul propus are ca obiectiv principal continuarea si dezvoltarea activitatii miniere de cariera pentru extractia mineralelor cu continut de metale pretioase - aur si argint - in perimetrul Licentei de exploatare nr. 435/1999, intrata in vigoare prin HG nr. 51/24.01.2000 odata cu publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 26/25.01.2000", informeaza SC Deva Gold, potrivit Adevarul.ro.Cetatenii si institutiile interesate pot transmite propuneri si sugestii Ministerului Apelor si Padurilor pana pe 7 noiembrie.O tragedie ce putea fi evitataPe 30 octombrie 1971, intr-o sambata dimineata, la ora 04:55, digul de la mina Certej a cedat si 300.000 de metri cubi de steril au scapat din iaz, printr-o spartura de 80 de metri.Valul acid de steril a lovit si a distrus complet sau partial sase blocuri de locuinte cu 25 de apartamente fiecare, un camin cu 30 de camere, sapte locuinte individuale si 24 de gospodarii.Dezastrul a provocat 89 de morti si 76 de raniti. Autoritatile au anuntat atunci oficial la radio si televiziune un numar de 48 de morti pentru a nu fi nevoite sa declare doliu national.Cauza a fost ...citeste mai departe despre " La 5 decenii de la tragedia ecologica de la Certej, Guvernul da liber la taiat paduri pentru exploatari de aur si argint " pe Ziare.com