La multi ani, euro! Moneda europeana a implinit 20 de ani

La data de 1 ianuarie 1999, 11 tari din Uniunea Europeana (UE) si-au fixat cursurile de schimb, au adoptat o politica monetara comuna sub coordonarea Bancii Centrale Europene ( BCE ) si au lansat o moneda comuna: euro. Pregatirile pentru trecerea la euro incepusera cu aproape un deceniu inainte, cand, in decembrie 1991, a fost instituit prin Tratatul de la Maastricht.Cum a inceput totulInitial, euro a fost o moneda electronica utilizata pe pietele financiare si pentru efectuarea de plati fara numerar. Bancnotele si monedele euro au intrat in circulatie trei ani mai tarziu. In 2002, 12 tari adoptasera euro: Austria, Belgia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia (2001), Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia si Spania, care cumulau 302 milioane de cetateni. In prezent, euro este moneda a 19 tari din UE, care cuprind peste 340 de milioane de cetateni, dupa ce alte sapte tari au aderat ulterior: Slovenia (2007), Cipru (2008), Malta (2008), Slovacia (2009), Estonia (2011), Letonia (2014) si Lituania (2015).Astfel, euro este a doua cea mai folosita moneda din lume, dupa dolar. Doar intre ianuarie 2000 si decembrie 2002 euro a avut un nivel mai scazut fata de dolar, iar de-atunci este considerat mai puternic decat moneda americana.Ce urmeazaIn plus, chiar daca numarul de tari se va reduce la 18, din martie 2019, odata cu iesirea Marii Britanii din UE, numarul acestor tari poate creste. Danemarca foloseste Mecanismul ratei de schimb II, inca din 1999, aceasta fiind antecamera zonei euro. Bulgaria s-a aratat interesata sa adere la Mecanismul ratei de schimb II, deoarece trebuie sa iasa din Consiliul Monetar care ii guverneaza sistemul bancar. Astfel, monedele celor doua tari, coroana daneza si leva, sunt legate de euro, fluctuand in functie de acesta. Impreuna cu acestea, alte aproape 60 de monede sunt legate de euro.Romania planuieste sa adere la zona euro, iar un an initial a fost anuntat de liderul PSD Liviu Dragnea la data de 10 martie 2018: anul 2024. Ulterior, o comisie care sa puna la punct un plan si un calendar de aderare a functionat intre martie si noiembrie, dar rezultatele trase de aceasta nu au fost anuntate public inca.Cateva date statisticeInitial, au fost tiparite circa 14 miliarde de bancnote si batute 52 de miliarde de monede