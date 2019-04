Legea lui Dragnea pentru repatrierea aurului a fost votata de Parlament

Decizia a fost luata cu 165 de voturi favorabile, 90 impotriva si trei abtineri. PNL si USR au anuntat ca vor contesta legea la Curtea Constitutionala.Intrebat cum comenteaza votul de azi, tinand cont ca proiectul a fost contestat de BNR, Liviu Dragnea, unul dintre initiatorii proiectului, a spus ca el nu l-a auzit pe Mugur Isarescu spunand ceva impotriva."Eu nu l-am auzit niciodata pe Mugur Isarescu contestand acest proiect. Sunt consilieri de la BNR care de-a lungul timpului au spus foarte multe prostii, au spus foarte multe minciuni, propovaduiau ca in Romania nu va functiona programul de guvernare al nostru si s-au inselat. Cand eu o sa vad o pozitie oficiala BNR exprimata de guvernator atunci va rog sa ma intrebati. Este un proiect de lege pe care il sustin", a declarat Liviu Dragnea, miercuri, la Parlament.Totodata, intrebat daca Guvernul a transmis un punct de vedere la acest proiect, presedintele PSD a afirmat: "Va rog sa intrebati Guvernul, care este foarte prolific la puncte de vedere".Anterior, proiectul a trecut de Senat, precum si de Comisia Juridica si de cea de Buget-Finante a Camerei Deputatilor.Dragnea si Serban Nicolae vor sa aduca aurul in taraAmintim ca, la finalul lunii februarie, presedintele PSD Liviu Dragnea si senatorul Serban Nicolae au depus un proiect de lege care obliga Banca Nationala a Romaniei sa aduca in tara rezervele de aur care in prezent sunt pastrate in strainatate."Apreciem ca se poate modifica politica BNR privind constituirea si administrarea depozitelor de aur, detinute in tezaurul propriu sau in strainatate, ca parte a rezervelor constituite din aur si operatiuni externe. Din informariile detinute, in prezent, rezerva de aur constituita de BNR potrivit dispozitiilor legale, se gaseste in proportie de 65% in strainatate.Pentru aceasta cantitate de aur BNR nu mai realizeaza niciun fel de venituri ci, dimpotriva, achita contravaloarea costurilor de depozitare. Nimic din situatia economica a Romaniei nu mai justifica pastrarea unei asemenea cantitati de aur ca rezerva in strainatate, cu costurile aferente, deloc de neglijat, in conditiile in care aceasta rezerva poate fi pastrata si suplimentata, in mod corespunzator, in depozite in tara", arata cei doi i ...citeste mai departe despre " Legea lui Dragnea pentru repatrierea aurului a fost votata de Parlament " pe Ziare.com