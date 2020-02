Leul e in picaj, Orban si Citu ne spun sa stam fara griji: Anticipatele vor aduce scaderi de pret si dobanzi aproape zero

"Deprecierea usoara a leului astazi (joi, n.r.) este corelata cu deprecierile din regiune. Zlotul, forintul se depreciaza pentru ca sunt cateva miscari de fluxuri internationale. Doar trompetele PSD-iste vad altceva. Fiti fara grija. Dobanzile vor continua sa scada si increderea investitorilor va continua sa creasca in guvernarea PNL. Cu cat avem anticipate mai repede cu atat mai repede vom putea reveni la scaderi de preturi si dobanzi aproape de zero", a scris ministrul joi seara pe pagina sa de Facebook Si Ludovic Orban spune ca nu avem de ce sa ne facem griji si ca situatia e mai buna decat i vremea guvernarii PSD."Nu exista niciun motiv de neincredere, de panica. Situatia economica este foarte stabila. Uitati-va la evolutia dobanzilor. Comparati cu cat s-a imprumutat Guvernul nostru raportat la dobanda cu care s-a imprumutat guvernul PSD. E o diferenta semnificativa de un procent la dobanda", a spus premierul.Acesta sustine ca in utlima perioada a existat o tentinta de depreciere a monedelor nationale la nivel regional determinata de factori greu de anticipat."Am incredere in Banca Nationala, am incredere in stabilitatea monedei nationale si a cursului de schimb", a mai spus Ludovic Orban.Acesta anunta ca va discuta despre acest aspect cu guvernatorul Mugur Isarescu saptamana viitoare.Leul s-a depreciat joi cu 0,45 bani (0,09%) fata de euro, moneda europeana atingand un nou maxim istoric, iar cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a fost de 4,7834 lei/euro. BNR a cotat miercuri euro la 4,7789 de lei. Leul a mai atins o cotatie minima record joi, 21 noiembrie, cand cursul a fost de 4,7808 lei/euro.La finele lunii ianuarie, analistii financiari CFA Romania anticipau o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, pana la un curs 4,8823 lei/euro, si o majorare a ratelor de dobanda atat pentru scadentele scurte cat si pentru cele lungi."In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, aproape 90% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel, valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,8286, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,8823", preciza, ...citeste mai departe despre " Leul e in picaj, Orban si Citu ne spun sa stam fara griji: Anticipatele vor aduce scaderi de pret si dobanzi aproape zero " pe Ziare.com