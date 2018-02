Libra Internet Bank si Exec-Edu ofera o bursa de 3.000 de euro pentru antreprenori

In urma cursului, antreprenorii vor dobandi competente solide de business si vor stii cum sa gestioneze mai bine situatii complexe din activitatea de zi cu zi, ceea ce le va permite sa isi dezvolte mai mult si mai repede afacerea.Bursa va fi acordata in urma unui concurs. Cei care vor sa se inscrie pentru obtinerea bursei trebuie sa indeplineasca doua conditii: sa aiba studii superioare si sa detina un startup cu 1-3 ani de la infiintare.Pentru inscriere, trebuie completat un formular online , in perioada 14-28 februarie 2018.Aplicatiile vor fi analizate de o comisie de examinare compusa din reprezentanti ai Exec-Edu si Libra Internet Bank, in perioada 1-2 martie 2018, iar castigatorul va fi anuntat in data de 3 martie 2018 pe site-urile Exec-Edu si Libra Internet Bank.Cei interesati pot gasi toate informatiile necesare in Regulamentul concursului, care poate fi consultat aici