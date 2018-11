Lira a scazut fata de dolar si s-a indreptat spre cea mai mare scadere din an in raport cu euro, dupa ce ministrul pentru Brexit, Dominic Raab, si alti demnitari au demisionat in semn de protest la adresa planului.Traderii se tem acum ca insasi pozitia prim-ministrului May este amenintata. "Daca ministrii au procedat asa, este mai greu pentru Theresa May sa-si mentina pozitia", spune Jordan Rochester, strateg la Nomura.Lira sterlina a pierdut 1,8%, ajungand la 1,2751 dolari, a doua cea mai mare scadere din acest an, si a scazut cu 1,5% fata de euro.Autoritatile britanice de reglementare financiara au solicitat comentarii din partea marilor banci, din cauza scaderilor drastice ale lirei, spun surse citate de Reuters.In urma anuntului Theresei May, au demisionat Dominic Raab, ministrul britanic pentru Brexit, Esther McVey, ministrul pentru Munca si Pensii, Suella Braverman, subsecretar de Stat in cadrul Departamentului pentru Brexit, Shailesh Vara, ministru de stat pentru Irlanda de Nord, si Ranil Jayawardena, secretar parlamentar privat in cadrul Ministerului Justitiei.Theresa May a prezentat parlamentarilor de la Londra detalii ale acordului de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, intelegere contestata de numerosi parlamentari si care deja a provocat demisia catorva ministri.Theresa May, zguduita de un val de demisii, avertizeaza ca exista riscul ca Brexitul sa nu aiba loc ...citeste mai departe despre " Lira sterlina s-a prabusit, dupa seria de demisii din Guvernul May " pe Ziare.com