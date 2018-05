Isarescu explica decizia BNR de a majora dobanda cheie. Despre conflictul cu Guvernul: Nu ne-am luat de par

Potrivit guvernatorului BNR, noul scenariu al prognozei privind inflatia arata ca aceasta va mai creste usor iar apoi se va plafona in urmatoarele luni."In sedinta de astazi, Consiliul de administratie al BNR a analizat si aprobat Raportul asupra inflatiei, editia mai 2018, document ce incorporeaza cele mai recente date si informatii disponibile. Noul scenariu al prognozei reconfirma perspectiva cresterii usoare si a plafonarii ratei anuale a inflatiei pe parcursul catorva luni deasupra intervalului tintei, urmate de revenirea acesteia la finalul anului curent in apropierea limitei superioare a intervalului. Astfel, fata de raportul precedent, traiectoria anticipata a ratei anuale a inflatiei se mentine pe coordonate cvasi-similare celor din prognoza precedenta.Incertitudinile si riscurile asociate perspectivei inflatiei provin in principal din partea preturilor administrate, a conditiilor de pe piata muncii si a evolutiei viitoare a pretului international al petrolului. Relevante sunt si ritmul cresterii economice si dinamica inflatiei in zona euro si, implicit, conduita politicii monetare a BCE si a bancilor centrale din regiune", a declarat Mugur Isarescu.BNR a decis luni majorarea ratei dobanzii de politica monetara de la 2,25% la nivelul de 2,5% pe an, incepand cu data de 8 mai 2018. Asta inseamna ca se vor scumpi creditele romanilor.Este a treia majorare din acest an a dobanzii de politica monetara. In ianuarie a crescut de la 1,75% pe an la nivelul de 2% pe an, iar in luna februarie a fost majorata iar la 2,25%.Ziare.com a transmis, in format LIVE TEXT, declaratiile guvernatorului BNR- Rata anuala a inflatiei a continuat sa creasca in luna martie 2018, pana la 4,95 la suta, nivel conform celui prognozat, de la 4,72 la suta in luna anterioara.- Plusul de ritm a fost generat preponderent de actiunea factorilor pe partea ofertei, mai cu seama de majorarea pretului combustibililor, dar si de componenta de baza a inflatiei CORE 2 ajustat, a carei rata anuala si-a continuat ascensiunea pana la 3,0 la suta in luna martie, de la 2,9 la suta in februarie.- Avansul indicelui CORE2 ajustat reflecta presiunile din partea excedentului de cerere agregata din economie, majorarea costurilor de ...citeste mai departe despre " Isarescu explica decizia BNR de a majora dobanda cheie. Despre conflictul cu Guvernul: Nu ne-am luat de par " pe Ziare.com