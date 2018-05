Loteria bonurilor are prea multi castigatori. Joi se organizeaza o noua extragere

Potrivit unui comunicat al Ministerului Finantelor, la extragerea din aprilie a Loteriei bonurilor fiscale au participat bonurile emise in perioada 1 - 31 martie 2018 si au fost declarate castigatoare cele in valoare de 38 de lei din 21 martie."Dupa centralizarea bonurilor fiscale castigatoare, depuse in termenul legal de 30 de zile, a rezultat un numar de 578 cereri de revendicare, fiind depasit astfel numarul maxim de premii stabilit prin lege (cel mult 100 de premii) ", precizeaza Finantele.Fondul de premiere pentru aceasta extragere este de un milion de lei.Extragerea va fi organizata in studioul TV al Loteriei Romane, incepand cu ora 18:30, este publica si va putea fi transmisa, in direct prin preluarea semnalului audio-video de la studioul Loteriei Romane.Aceasta va consta in extragerea cu urnele Loteriei Romane a unui numar din intervalul numerelor unice de inregistrare acordate bonurilor pentru care au fost depuse cereri de revendicare a premiilor, respectiv 001 pana la 578.Numarul extras in cadrul acestei trageri va fi primul castigator. Pentru desemnarea celui de-al doilea castigator, se aplica crescator la primul numar extras un pas care are valoarea egala cu ziua emiterii bonului fiscal castigator (21).Pentru stabilirea celorlalti castigatori, pasul se aduna succesiv la numarul desemnat anterior ca fiind castigator.Daca in urma aplicarii acestei proceduri de selectie se depaseste numarul unic maxim atribuit bonurilor fiscale din lista (578), urmatorul numar castigator din lista este dat de diferenta dintre suma determinata prin aplicarea pasului (21) la baza de referinta si numarul unic maxim atribuit (578), continuand cu aplicarea pasului pana la stabilirea numarului maxim de premii prevazut de lege, respectiv 100.In procesul de aplicare al pasului, numerele selectate ca fiind castigatoare sunt eliminate din lista.Dupa stabilirea celor 100 de bonuri fiscale castigatoare, acestea vor fi centralizate si transmise in termen de doua zile catre ANAF in vederea incarcarii rezultatelor in "Baza de date privind Loteria bonurilor fiscale", respectiv pentru verificarea autenticitatii bonurilor fiscale castigatoare de catre Directia Generala Antifrauda Fiscala, ...citeste mai departe despre " Loteria bonurilor are prea multi castigatori. Joi se organizeaza o noua extragere " pe Ziare.com