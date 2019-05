La aceasta loterie ocazionala au participat bonurile fiscale emise in perioada 21 ianuarie - 31 martie 2019.Cei care au bonuri fiscale castigatoare pot depune cererile de revendicare a premiului, intr-o perioada de 30 de zile, incepand cu prima zi dupa efectuarea extragerii. De asemenea, posesorii trebuie sa depuna bonurile fiscale (in original), copia actului de identitate si o cerere, la orice administratie fiscala din structura ANAF.Un bon fiscal este considerat castigator doar daca indeplineste cumulativ conditiile prevazute de lege, avand inscrise elementele obligatorii care arata ca a fost emis cu un aparat de marcat fiscalizat (de exemplu: logotipul si seria fiscala ale aparatului de marcat electronic fiscal, data si ora emiterii precum si numarul de ordine).Fiecare unitate teritoriala ANAF, la care se depun bonurile fiscale castigatoare in prima etapa de selectie, va elibera o copie a acestora cu mentiunea 'conform cu originalul', pe care va fi scris numarul unic de inregistrare.Pentru asigurarea transparentei, lista cu numerele unice de inregistrare ale cererilor de revendicare va fi publicata pe site-urile MFP si ANAF. In situatia in care, dupa finalizarea perioadei de depunere a cererilor de revendicare, lista cuprinde cel mult 100 de cereri, premiul de un milion de lei este impartit persoanelor care le-au depus, dupa verificarea autenticitatii bonurilor castigatoare.Daca in urma centralizarii se constata depasirea numarului maxim de 100 de cereri de revendicare, va fi organizata a doua extragere in vederea determinarii a 100 de castigatori.Vezi si Report de 4,3 milioane de euro la Loto 6/49 ...citeste mai departe despre " Loteria bonurilor fiscale: Afla care e bonul castigator de Paste " pe Ziare.com