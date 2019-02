Majorarea pensiilor costa de peste zece ori mai mult decat "dublarea" alocatiilor

Adica fortarea unor cresteri de beneficii sociale absolut necesare, dar mult peste rezultatele economice, altminteri mult mai modeste in raport cu cele asteptate (vezi anuntul de crestere economica de 4,1% pe 2018, fata de acel 5,5% din prima prognoza).De fapt, toata disputa din Parlament s-a dus in jurul cresterii cu 75% a alocatiilor pentru copii, care va insemna (pentru doar 10 luni ramase pentru aplicare din cele 12 ale anului) un efect negativ pe buget de circa 2,13 miliarde lei sau -0,21% din PIB. Respectiv, deficitul abia diminuat cat de cat spre 2,55% din PIB va urca la 2,76% din PIB si se va apropia din nou periculos de limita de 3% din PIB.Dincolo de aspectele politice, cu trecerea la limita a unui amendament si cu marcarea trendului preocuparii pentru viitor din partea actualei Opozitii, altceva ar trebui sa ne atraga atentia:Hai sa facem cateva calcule pentru a vedea de ce ingrijorarea justificata din partea Puterii la "dublarea" alocatiilor ar trebui sa fie un model chiar pentru ea, atunci cand vine vorba despre programul de majorare a pensiilor.Scandal la majorarea alocatiilor pentru copii, dar euforie la majorarea pensiilorMai intai sa vedem de ce "dublare" a alocatiilor.Pai, la 4,44 milioane copii cu varsta intre 0 si 18 ani, dintre care circa 412 mii cu varsta sub 2 ani si cresteri de alocatii de la 84 lei la 150 lei (adica +79%), respectiv de la 200 lei la 300 lei (+50%) la cei mici, rezulta potrivit artimeticii elementare o majorare de circa 76% a alocatiilor, cam departe de "dublare".Chiar si asa, efectul de crestere a deficitului cu 2,13 miliarde lei sau 0,21% din PIB ar fi fost de 2,5 miliarde lei sau 0,25% din PIB daca se aplica aceasta masura pe intregul an, asa cum se va intampla din 2020 incolo.Pana aici, toate bune si frumoase, dar, daca a iesit atata scandal la majorarea alocatiilor ce te faci cu programul de majorare a pensiilor?Hai sa fim consecventi cu abordarea Guvernului ingrijorat de majorarea deficitului bugetar (desigur, din bugetul de stat si nu din bugetul asigurarilor sociale, dar ceea ce conteaza este rezultatul general din bugetul general consolidat).Se zice ca va fi o problema majorarea deficitului bugetului de stat de la 36.156,8 milioane lei la 38.287,33 milioane lei (sesizati poanta, de la "doar" 3,53% din PIB la 3,74% din PIB, adica la stat deficitul este mai mare de ...citeste mai departe despre " Majorarea pensiilor costa de peste zece ori mai mult decat "dublarea" alocatiilor " pe Ziare.com