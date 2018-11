Actiunile Microsoft au crescut, miercuri, cu 3%, conferind companiei o valoare de piata de pana la 848 de miliarde de dolari, transmite Reuters.Titlurile Apple au urcat la randul lor, in concordanta cu evolutia pozitiva a pietei, dar avansul a fost sub cel al actiunilor Microsoft.Actiunile Apple au crescut cu 2,17%, oferind companiei o capitalizare bursiera de 845 de miliarde de dolari, la numai patru luni de cand producatorul de iPhone-uri a depasit pragul unei capitalizari de 1.000 de miliarde de dolari.Capitalizarea Apple a depasit-o pe cea a Microsoft in 2010, din cauza cererii scazute pentru PC-uri care a afectat vanzarile de sisteme Windows, provocata partial de dezvoltarea exploziva a smartphone-urilor, in frunte cu iPhone. De atunci, Microsoft nu a mai incheiat o sedinta de tranzactionare cu o capitalizare mai mare decat cea a Apple.Microsoft redevenise in octombrie a doua cea mai valoroasa companie americana, dupa rezultatele trimestriale dezamagitoare raportate de Amazon. ...citeste mai departe despre " Microsoft a depasit Apple pe bursa, o premiera dupa 8 ani " pe Ziare.com