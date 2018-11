Acesta si-a anuntat donatia printr-un advertorial publicat in New York Times (NYT), duminica, iar informatia a fost preluata de restul presei de peste Ocean, in cursul zilei de luni."Niciun absolvent de liceu bine pregatit nu ar trebui sa aiba probleme sa intre la colegiu din cauza contului bancar al parintilor ei sau lui. Cu toate acestea, se intampla tot timpul", a subliniat Bloomberg, in advertorialul din NYT.De-a lungul timpului, miliardarul american a mai facut donatii in valoare cumulata de 1,5 miliarde de dolari catre aceeasi universitate, sub forma de sprijin pentru cercetare, pentru profesori si direct donatii financiare.De asemenea, pana la donatia anuntata duminica, Bloomberg a mai donat pentru diverse cauze o suma de 6,4 miliarde de dolari, inclusiv cea de 1,5 miliarde de dolari catre Johns Hopkins University.Bloomberg este considerat drept a 14-a cea mai bogata persoana din lume, datorita unei averi de 46,3 miliarde de dolari, iar cea mai mare parte din aceasta avere se datoreaza detinerii unui pachet de 88% din gigantul media si de informatii financiare Bloomberg LP.El a fondat acest business in 1981, impreuna cu Thomas Secunda, Duncan MacMillan si Charles Zegar, dupa ce a fost concediat din pozitia de bancher de investment banking pe care o detinea la Salomon Brothers. In prezent, Bloomberg LP genereaza venituri anuale de 9 miliarde de dolari. ...citeste mai departe despre " Miliardarul Michael Bloomberg doneaza 1,8 miliarde dolari universitatii la care a studiat " pe Ziare.com