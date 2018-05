Minarea de bitcoin ar putea ajunge in curand sa consume la fel de multa energie ca Austria

Moneda virtuala se bazeaza pe o retea extinsa de calculatoare care functioneaza non-stop, la capacitate maxima, realizand o serie de calcule complexe.Pana la sfarsitul anului 2018, energia electrica folosita de reteaua globala de minare ar putea reprezenta jumatate de procent din energia consumata la nivelul intregii planete, sustine economistul si specialistul in tehnologie blockchain Alex de Vries. Vorbim de 7,67 de GW, aproape cat consumul Austriei, noteaza Live Science.Potrivit cercetatorului olandez, ponderea ar putea ajunge in viitor la 5%. Consumul din prezent este estimat la 2,55 GW, ceea ce inseamna ca minarea de bitcoin foloseste la fel de multa energie ca Irlanda.Nu este o veste proasta doar pentru activistii de mediu, ci si pentru "mineri", deoarece activitatea lor ar putea inceta in curand sa mai fie profitabila.De Vries isi intemeiaza calculele pe numarul echipamentelor destinate minarii de bitcoin produse anul trecut, pe consumul de energie al acestora si pe costurile minime aferente instalatiilor de racire a echipamentelor, precum si pe estimari privind evolutia activitatilor de minare.In studiul publicat in jurnalul Joule, De Vries calculeaza ca o singura tranzactie foloseste cam aceeasi cantitate de energie ca o gospodarie din Olanda intr-o luna intreaga."Este o diferenta enorma fata de sistemul financiar traditional, iar aceasta cerere tot mai mare pentru electricitate nu ne va ajuta sa ne atingem obiectivele climatice", spune cercetatorul.Fiind vorba de o industrie descentralizata si in mare masura absconsa, nu se pot face in acest moment decat speculatii privind necesarul de energie electrica al retelei."Am vazut pana acum niste calcule aproximative, insa este nevoie de mai multe dezbateri stiintifice cu privire la directia in care se indreapta aceasta retea. In prezent, informatiile disponibile sunt in general de proasta calitate si sper ca oamenii vor folosi aceasta lucrare ca baza pentru cercetari mai aprofundate", mai spune Alex de Vries.Estimarile sale ar putea fi utile pentru evaluarea sustenabilitatii criptomonedelor si pentru dezvoltarea unor politici corespunzatoare, crede de Vries. ...citeste mai departe despre " Minarea de bitcoin ar putea ajunge in curand sa consume la fel de multa energie ca Austria " pe Ziare.com