Ministerul de Finante spune ca indicele care a inlocuit ROBOR e valabil si pentru Prima Casa si Prima Masina

Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a publicat, joi, pentru prima data, IRCC, un indice care va inlocui ROBOR in calculul creditelor in lei cu dobanda variabila."Regula includerii in formula de calcul a ratei de dobanda a indicelui de referinta calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare calculat trimestrial se aplica si programelor guvernamentale cu garantia statului - Programul Prima casa aprobat prin OUG 60/2009, Programul Prima Masina, aprobat prin OUG 66/2014 si Programul INVESTESTE IN TINE, aprobat prin OUG 50/2018", se arata in comunicat.Astfel, pentru creditele acordate in moneda nationala rata de dobanda va fi compusa din indicele de referinta calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare, la care creditorul poate sa adauge o anumita marja fixa pe toata perioada derularii contractului, potrivit ministerului."Indicele de referinta pentru credite acordate in lei cu dobanda variabila se publica in fiecare zi lucratoare pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei si reprezinta rata de dobanda calculata ca medie ponderata a ratelor de dobanda cu volumele tranzactiilor de pe piata interbancara.Indicele de referinta se calculeaza la finalul fiecarui trimestru, ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmand a se aplice de fiecare institutie de credit pentru trimestrul urmator", se arata in comunicat.Noul indice de referinta se aplica creditelor noi acordate si la refinantarea creditelor aflate in derulare."De joi, 2 mai 2019 au intrat in vigoare prevederile art.II si III din OUG nr.19/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr.245 din 29 martie 2019, care modifica art.38 din OUG nr.52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori si art.37 din OUG nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori si se aplica creditelor acordate consumatorilor dupa aceasta data", se arata in comunicat.