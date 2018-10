Ministerul de Finante vrea sa imprumute in noiembrie 4,74 miliarde lei

Spre comparatie, in octombrie, Finantele au atras de pe piete 4,675 miliarde de lei, cu 18,8% mai mult decat in luna precedenta.Finantele au anuntat ca vor vinde, in noiembrie, bonuri de tezaur in valoare de 600 de milioane de lei, cu 30% mai putin decat in luna precedenta, printr-o singura licitatie, la 26 noiembrie, cu o maturitate de un an. In schimb, in octombrie, institutia a atras 900 de milioane de lei, cu 50% peste valoarea din luna precedenta, prin doua licitatii.In plus, in noiembrie, MFP planuiesc opt sesiuni in care sa vanda obligatiuni guvernamentale, fata de sapte in luna precedenta. Astfel, suma tinta orientativa este de 3,6 miliarde de lei, cu 9% mai mare decat in luna precedenta.Finantele intentioneaza sa completeze aceasta suma cu 540 de milioane de lei din sesiunile suplimentare de oferte neconcurentiale, un nivel, de asemenea, cu 9% peste cel din luna precedenta.Patru dintre sesiunile de obligatiuni guvernamentale sunt de cate 600 de milioane de lei, fata de una in luna precedenta, una de 400 de milioane de lei, doua de 300 de milioane de lei, fata de una in luna trecuta, iar alta de 200 de milioane de lei si una de 100 de milioane de lei, precum in luna precedenta.Acestora le corespund, in aceasta ordine: patru sesiuni suplimentare de cate 90 de milioane de lei, una de 60 de milioane de lei, doua de 45 de milioane de lei si una de 30 de milioane de lei.Astfel, fara sumele suplimentare, MFP doreste sa atraga in noiembrie o suma de 4,2 miliarde de lei, apropiata de cea de 4,18 miliarde de lei din octombrie.Deficitul bugetar la noua luni e de 2,2 ori peste nivelul de anul trecutAmintim ca, executia bugetului general consolidat pe primele noua luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 16,8 miliarde lei, respectiv 1,77% din Produsul Intern Brut (PIB), conform datelor publicate marti de Ministerul Finantelor Publice (MFP).In schimb, executia bugetului general consolidat pe primele noua luni ale anului 2017 s-a incheiat cu un deficit de 6,8 miliarde lei, respectiv 0,81% din PIB. Astfel, nominal, in acest an deficitul bugetar a crescut de aproape 2,5 ori, iar ca pondere de aproape 2,2 ori. ...citeste mai departe despre " Ministerul de Finante vrea sa imprumute in noiembrie 4,74 miliarde lei " pe Ziare.com