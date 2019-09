Ministerul Finantelor lanseaza luni noi emisiuni de titluri de stat pentru populatie cu dobanzi de pana la 4,5%

Titlurile de stat pot fi cumparate in perioada 16 - 30 septembrie 2019 de la unitatile operative ale Trezoreriei Statului si in perioada 16-27 septembrie 2019 prin reteaua de oficii postale ale Companiei Nationale Posta Romana, din mediul urban, iar in perioada 16-26 septembrie 2019 din mediul rural."Vreau sa oferim fiecarui roman sansa sa participe in mod direct la economia romaneasca si la cresterea acesteia, cu riscuri minime, dar beneficii maxime. Emisiunea de titluri de stat pentru populatie este modalitatea Ministerului Finantelor Publice de a invita romanii sa fie activi in sustinerea economiei romanesti si sa beneficieze, in mod direct de dividende, in urma progreselor pe care tara noastra le face. Am promis fiecarui roman un instrument avantajos la pachet cu posibilitatea de a investi in Romania. Le multumesc pentru incredere si le garantez ca au facut alegerea cea mai buna", a declarat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.Sunt eligibile persoanele fizice care au implinit varsta de 18 ani la data efectuarii subscrierii si a fost eliminata plafonarea sumelor care pot fi investite de persoanele fizice in cadrul acestor emisiuni.Investitorii au posibilitatea anularii subscrierilor deja efectuate prin depunerea unei cereri doar in perioada de subscriere.Titlurile de stat sunt in forma dematerializata si au valoare nominala de 1 leu. Dobanda este platita la termenele prevazute in prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise in cadrul Programului Tezaur sunt transferabile si se pot rascumpara in avans.In cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transfera mostenitorilor, care prezinta documentele legale care le atesta calitatea.Emiterea titlurilor de stat pentru populatie va continua pe tot parcursul anului 2019. In fiecare luna perioada de subscriere va fi de trei saptamani, iar maturitatile vor fi stabilite in functie interesul manifestat de investitori. ...citeste mai departe despre " Ministerul Finantelor lanseaza luni noi emisiuni de titluri de stat pentru populatie cu dobanzi de pana la 4,5% " pe Ziare.com