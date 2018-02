"Ministerul Finantelor Publice a imprumutat, in data de 1 februarie 2018, doua miliarde euro de pe pietele financiare internationale printr-o emisiune de euroobligatiuni in euro, in doua transe, din care 750 de milioane de euro cu maturitatea de 12 ani cu cupon 2,50% si 1,25 miliarde euro cu maturitatea de 20 ani cu cupon 3,375%. Emisiunea s-a bucurat de un interes ridicat din partea investitorilor, fiind suprasubscrisa de peste doua ori", precizeaza Ministerul Finantelor.Potrivit sursei citate, tranzactia face parte din planul de finantare externa aferent anului 2018, prin aceasta emisiune Romania asigurand o parte importanta din necesarul de finantare de pe pietele externe pentru acest an, consolidand totodata rezerva financiara in valuta la dispozitia Trezoreriei statului.Totodata, prin maturitatile alese, Romania a urmarit atingerea obiectivului de extindere a curbei de maturitati in euro.Cererea totala a cumulat peste 5,3 miliarde euro provenind din aproximativ 300 de ordine de subscriere din partea investitorilor, cererea finala la nivelul pretului stabilit depasind patru miliarde euro (1,7 miliarde euro pentru transa de 12 ani si 2,4 miliarde euro pentru transa de 20 de ani).Baza investitionala a tranzactiei a fost diversificata, atat din punct de vedere geografic, cat si al tipurilor de investitori pentru ambele transe, inregistrandu-se o participare din 28 de tari pentru fiecare dintre transe.Citeste mai departe despre " Ministerul Finantelor: Romania a imprumutat doua miliarde de euro de pe pietele externe pe 12 si 20 de ani " pe Ziare.com