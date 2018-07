Ministrul de Finante recunoaste ca statul NU e inca proprietar pe casa din Sibiu, dar ii cere lui Iohannis sa returneze VOLUNTAR banii din chirie

In acelasi timp, Guvernul lucreaza la o amnistie fiscala.Teodorovici a sustinut vineri o conferinta de presa pe aceasta tema, la o zi dupa ce Liviu Dragnea a cerut ANAF si Ministerului de Finante sa grabeasca procedurile pentru ca familia Iohannis sa dea statului roman "sutele de mii de euro" pe care le-ar datora dupa ce a pierdut definitiv procesul referitor la casa din Sibiu.Citeste si: Dragnea cere ANAF sa recupereze sute de mii de euro de la Iohannis. Teodorovici anunta ca Fiscul a demarat actiunea.Ministrul de Finante a dat asigurari ca demersul sau nu este facut "la comanda cuiva"."Nu sunt genul sa actioneze la comanda", a subliniat Teodorovici, precizand insa ca a facut o analiza si a avut o "discutie cu colegii de la ANAF", dezvaluind totodata ca a primit date "azi noapte si azi dimineata" in legatura cu situatia respectiva."Am avut doua dosare pe acest subiect, de la colegii de la minister si ANAF. Pentru un imobil, cel din str. gen Magheru, lucrurile sunt clare, imobilul a revenit, a fost vandut (...) Vorbim doar de imobilul din bd Balcescu, din Sibiu, care in perioada 2001 - 2015 a apartinut familiei Iohannis si a mai fost inca o persoana care a avut venituri din inchiriere.In mod normal, logic si moral statul trebuie sa isi recupereze banii, dar astazi statul inca nu e proprietar al acelui imobil", a subliniat ministrul de Finante.Eugen Teodorovici a reamintit ca exista o hotarare a instantei care a anulat "clar modul in care s-a facut transferul acelui imobil catre familia Iohannis", dar a subliniat ca in acest moment "se poarta discutia cine e proprietarul imobilului: fie statul roman, fie o alta persoana care a depus in instanta o actiune revendicandu-l".Ministrul roman de Finante a mai precizat inca o data ca "discutia se poarta despre cine e proprietarul" imobilului, dar a subliniat ca "sigur familia Iohannis nu mai are dreptul" asupra lui.In context, Teodorovici a subliniat ca, din inchirierea imobilului, familia Iohannis a obtinut 1.278.856 lei drept chirie, pentru care "s-a platit impozit". "Suma e clara, impozitul asemenea", a punctat el.Si cel de-al doilea proprietar care a pierdut procesul definitiv, Ioan Bas ...citeste mai departe despre " Ministrul de Finante recunoaste ca statul NU e inca proprietar pe casa din Sibiu, dar ii cere lui Iohannis sa returneze VOLUNTAR banii din chirie " pe Ziare.com