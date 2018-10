Ministrul Finantelor confirma ca salariul minim nu va creste de la 1 noiembrie: Decizia se va lua in urmatoarele zile

"Vom vedea exact asta la nivel de Guvern, in urmatoarele zile vom anunta. Decizia se va lua in urmatoarele zile si o vom anunta. E posibil sa luam o hotarare de guvern chiar saptamana viitoare", a declarat Eugen Teodorovici intr-o emisiune la Antena 3.In ceea ce priveste aplicarea acestei masuri incepand cu 1 noiembrie, vehiculata recent in spatiul public, seful de la Finante a mentionat ca a fost o discutie, dar a dat asigurari ca nu se va intampla de la aceasta data."Nu va fi 1 noiembrie pentru ca, asa cum a declarat primul ministru, analizam la nivelul Guvernului pentru a vedea exact data de la care se aplica aceasta majorare. Cel tarziu 1 ianuarie 2019 si la nivel de guvern vedem daca se poate lua o decizie inainte de 1 ianuarie 2019. A fost o discutie, noi ne-am intalnit cu reprezentanti ai mediului de afaceri la Guvern, cu doamna premier, cu alti colegi din cabinet si acolo sindicatele au spus cat mai repede, iar mediul economic de la 1 ianuarie cel tarziu. Vedem acum la nivel de Guvern care o sa fie data optima pentru aceasta decizie", a adaugat seful de la Finante.Acesta a subliniat ca atunci cand va fi majorat salariul minim pe economie "se creste impreuna, adica 2.080 lei salariul minim pe economie pentru persoane care au studii medii si mai putin de 15 ani vechime in munca si 2.350 lei pentru cei care au studii superioare si peste 15 ani vechime in munca".Premierul Viorica Dancila, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, s-au intalnit marti, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai sindicatelor si patronatelor, carora le-a fost prezentat proiectul de hotarare de Guvern privind cresterea salariului minim brut garantat in plata pe economie: 2.080 de lei/luna, ceea ce inseamna o crestere neta cu 100 de lei.Potrivit unui comunicat de presa al Guvernului, salariul minim brut garantat in plata va fi diferentiat in functie de nivelul de studii sau de vechimea in munca. ...citeste mai departe despre " Ministrul Finantelor confirma ca salariul minim nu va creste de la 1 noiembrie: Decizia se va lua in urmatoarele zile " pe Ziare.com