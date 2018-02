Ministrul Finantelor spune ca scaderea burselor nu ne afecteaza, dovada fiind imprumutul de doua miliarde de euro

"Teoretic, orice poate sa afecteze, intr-un fel sau altul. Partea buna este, si preiau ca mesaj pozitiv ceea ce s-a intamplat saptamana trecuta la Ministerul de Finante, am avut un imprumut de doua miliarde de euro, ceea ce arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania, fata de economia din Romania, mai ales pe termen lung, asta e un mesaj important.Al doilea, structura acelor investitori - sunt investitori din tari precum Germania, Austria, UK, America. La fel, costurile sunt unele foarte avantajoase. Sunt trei chestiuni care arata foarte clar increderea investitorilor straini in economia Romaniei pe termen lung, ceea ce conteaza. Nu, nu ne afecteaza, asta e punctul meu de vedere", a spus Teodorovici.Socul prabusirii bursei de la New York a ajuns si in Europa. Se asteapta cea mai proasta zi dupa votul pro-BrexitBursele din Asia inregistreaza marti o noua zi de scadere, dupa ce pietele din Statele Unite au inregistrat luni cea mai mare contractie din 2011. De asemenea, cele mai mari burse din Uniunea Europeana au deschis ziua de marti cu scaderi si de peste 3%, dupa contractiile de pe pietele asiatice si americane.Indicele Bursei de la Frankfurt, DAX, avea in deschidere un minus de peste 3% fata de luni. Scaderi asemanatoare au inregistrat si bursele din Londra, Paris, Milano si Madrid.Indicele Bursei de la Bucuresti, BET, a deschis ziua de tranzactionare cu o scadere de circa 3%.Indicele Bursei de la Tokyo, Nikkei 225, a inregistrat marti scaderi si de 5%, iar cel al Bursei de la Shanghai a coborat cu 3,4%.Aceasta este cea de-a doua zi de scadere pentru bursele asiatice, dupa ce pietele din Statele Unite au raportat luni cea mai mare contractie din 2011 pana in prezent.Astfel, indicele Dow Jones Industrial a scazut luni cu circa 5%, iar S&P 500 si Nasdaq Composite cu circa 4%. Volatilitatea crescuta de pe piete a determinat o reactie inclusiv din partea Casei Albe.Citeste si:Caderea burselor a sters 114 miliarde de dolari din conturile celor mai bogati oameni din lumeAdrian Vasilescu ( BNR ) explica de ce s-a prabusit bursa de la New York si cum ne afecteaza: Nu vine criza, dar si Primul Razboi Mondial a inceput in ...citeste mai departe despre " Ministrul Finantelor spune ca scaderea burselor nu ne afecteaza, dovada fiind imprumutul de doua miliarde de euro " pe Ziare.com