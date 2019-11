O singura moneda de acest tip a fost realizata, iar aceasta a fost deja vanduta unui colectionar contra unei sume care nu a fost dezvaluita. Aceasta moneda insolita are o valoare nominala de 5.000 de lire sterline.Ea face parte din noua serie "Great Engravers", dedicata artistilor care au colaborat de-a lungul timpului cu Royal Mint pentru a realiza diverse monede puse in circulatie in Marea Britanie.Colectia include si o moneda mai mica, de doua kilograme, imprimata in doar patru exemplare. Aceste monede vor fi vandute cu 119,95 de lire sterline fiecare.Seria "Great Engravers" a debutat cu o moneda de 5 kilograme, care celebreaza designul monedei "Una And The Lion" creat de academicianul britanic William Wyon in secolul al XIX-lea.William Wyon a fost gravor-sef la Royal Mint din 1828 pana in la moartea sa in 1851 si era renumit pentru realizarea unor monede si medalii spectaculoase care contineau portrete ale reginei Victoria.El este celebru si pentru realizarea designului pentru "Una And The Lion", considerata una dintre cele mai frumoase monede din lume.Metode traditionale de gravura au fost combinate cu tehnici moderne pentru a produce noua moneda de cinci kilograme. Matrita originala utilizata in urma cu aproape 200 de ani a trebuit sa fie scanata digital, iar noul gravor-sef de la Royal Mint, Gordon Summers, s-a asigurat ca acel desen in relief a fost reprodus cu acuratete.Tehnicile moderne au continuat cu utilizarea unui laser, folosit pentru a finisa in cele mai mici detalii designul noii monede de cinci kilograme. In final, moneda a fost polizata manuala, pentru a se obtine astfel cel mai inalt standard de calitate.O serie de monede mai mici si mai ieftine, realizate din argint si care sunt comercializate cu valoarea de 180 de lire sterline, au fost incluse in aceeasi colectie. ...citeste mai departe despre " Monetaria Regala a Marii Britanii a emis cea mai mare moneda - are 5 kilograme " pe Ziare.com