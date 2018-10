Isarescu a afirmat ca, in ce priveste Romania, "Vorba profesorului Chiritescu, o sa renuntam la cash cand o sa putem lipi pe fruntea unui lautar un card de credit", noteaza Antena3.Vezi si:De acum poti plati si in Romania fara card sau cash, doar cu telefonul. In ce conditii e posibil?Uitati de PIN: Am putea face selfie-uri pentru a plati cu cardul ...citeste mai departe despre " Mugur Isarescu: O sa renuntam la cash cand o sa putem lipi pe fruntea unui lautar un card " pe Ziare.com