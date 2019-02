Isarescu a discutat cu Teodorovici despre OUG 114 si ROBOR. Peste doua saptamani aflam ce se intampla cu "taxa pe lacomie"

Concluziile vor fi anuntate insa peste doua saptamani. Azi a fost prezentat un studiu de impact, realizat de Banca Nationala a Romaniei, privind taxa pe active financiare asupra institutiilor de credit, a activitatii de creditare si a cresterii economice, potrivit unui comunicat al CNSM.Totodata, s-a decis infiintarea unui grup de lucru al Comitetului Tehnic al CNSM, format din reprezentanti ai Ministerului de Finante si ai BNR, iar concluziile vor fi discutate in urmatoarea sedinta programata pe 8 februarie 2019.Asadar, ramane de vazut daca Guvernul va face un pas in spate si va renunta la taxa pe activele bancare, tinand cont ca nu a inclus-o in bugetul pe 2019, sau va merge mai departe cu ea.Intalnirea de azi a avut loc la solicitarea BNR si intr-un cadru institutional precis, la Ministerul Finantelor, dupa mai multe incercari nereusite ale ministrului Eugen Teodorovici - cu invitatii lansate in spatiul public - si ale senatorului Daniel Zamfir - care l-a chemat pe Mugur Isarescu in Comisia Economica din Senat, fara succes.Guvernatorul BNR a fost invitat sa participe la o discutie din Comisia Economica din Senat, martea trecuta, de catre senatorul ALDE, insa Banca Nationala a declinat invitatia."Se poate gasi un cadru mai adecvat acestei intalniri decat cel creat de dl. Zamfir", a declarat purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu."BNR este deschisa la dialog, la clarificarea chestiunuilor in discutie bineinteles si in Parlament si consider ca se poate gasi un cadru mai adecvat acestei intalniri decat cel creat de dl. Zamfir, care sa nu plece de la un sir de fake news-uri lansate fara probe", a mai precizat acesta.La intalnirea de marti a venit insa ministrul Finantelor, Orlando Teodorovici, care a precizat ca participa "din respect pentru persoanele care au credite in lei si sunt afectate in mod direct si din respect fata de Parlamentul Romaniei".Valcov spune, pentru Bloomberg, ca vrea sa elimine ROBOR-ulDarius Valcov, consilierul pe probleme economice al Vioricai Dancila, condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru 3 infractiuni de coruptie, a declarat luni pentru Bloomberg ca Guvernul vrea sa discute cu Banca Nationala a ...citeste mai departe despre " Isarescu a discutat cu Teodorovici despre OUG 114 si ROBOR. Peste doua saptamani aflam ce se intampla cu "taxa pe lacomie" " pe Ziare.com