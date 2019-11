statele membre UE si Parlamentul European nu au ajuns la un acord privind bugetul Uniunii Europene pe 2020.Principalul motiv de discordie in negocieri, scrie DPA, este ca statele membre au convenit intre ele in cadrul Consiliului UE asupra unui buget de 153,1 de miliarde de euro pentru anul viitor, in timp ce parlamentarii europeni vor un buget mai ambitios, cu cheltuieli de 159,1 miliarde de euro.Cele doua parti au timp pana luni la miezul noptii (23.00 GMT) pentru a ajunge la un compromis asupra bugetului pe anul viitor, in caz contrar Comisia Europeana fiind nevoita sa avanseze o noua propunere.Bettina Hagedorn, secretar de stat in Ministerul german al Finantelor, a declarat ca e optimista ca nu se va ajunge la intocmirea unei noi propuneri, afirmand ca cele doua parti "nu mai sunt foarte departe" in pozitiile lor.Ea a mai spus ca exista un acord general de a spori alocarile pentru combaterea schimbarii climatice, cercetare si dezvoltare si abordarea provocarilor legate de migratie. Chestiunile ramase vor fi probabil depasite, a adaugat ea.Monika Hohlmeier, membra a Parlamentului European, a parut si ea optimista, potrivit DPA. "Simtim ca avem obligatia de a livra pana luni", a spus ea, exemplificand schimbarea climatica, politicile pentru tineret si digitalizarea drept prioritati parlamentare.Statele membre UE au rezervat o mare parte din buget pentru circumstante neprevazute, in parte pentru a acoperi costul economic al unui eventual Brexit fara acord dar si pentru cazul in care Turcia are nevoie de fonduri UE suplimentare pentru a-i gazdui pe refugiati.Pe de alta parte, PE ar vrea sa fie cheltuiti mai multi bani pentru combaterea schimbarii climatice, crearea de locuri de munca, cercetare si programe care ofera oportunitati pentru tineri. ...citeste mai departe despre " Negocieri esuate pentru bugetul Uniunii Europene " pe Ziare.com