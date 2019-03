Noua normalitate pentru oficialii bancilor centrale europene este sa fie atacati de politicieni (Bloomberg)

La mai mult de un sfert de secol dupa ce statele membre ale Uniunii Europene au decis ca dobanda de referinta nu trebuie sa fie influentata de factorul politic, autoritatile monetare incep sa devina calul de bataie al politicienilor. La fel ca si presedintele american, Donald Trump , politicienii europeni sunt fericiti sa tarasca guvernatorii bancilor centrale prin noroi."Zilele de aur ale independentei bancilor centrale sunt de domeniul trecutului. Banca centrala, in loc sa fie vazuta ca singura institutie care ne ajuta sa evitam falimentul, incepe sa fie vazuta ca dusmanul poporului" a declarat fostul oficial al Bancii Angliei, Charles Goodhart, adaugand ca atacurile se vor intensifica.Presedintele Bancii Centrale Europene, Mario Draghi, a tras un semnal de alarma in luna octombrie a anului trecut ca independenta bancilor centrale este atacata, insa acest avertisment a fost ignorat.La un deceniu dupa izbucnirea crizei financiare mondiale, care a extins foarte mult competentele lor, oficialii bancilor centrale sunt obligati sa calce cu atentie, facand un echilibru intre nevoie de responsabilitate in fata opiniei publice si amenintarile care vin din zona politicului unde controlul se poate transforma in abuz, scrie sursa citata."Este important sa vedem ca aceasta tendinta face parte dintr-o schimbare mai ampla de atitudine fata de tehnocrati, de experti" sustine Adam Posen, fost oficial la Banca Angliei.Daca deocamdata independenta BCE nu este in pericol, avand in vedere natura internationala a infiintarii sale, in alte parti ale Uniunii Europene, bancile centrale au intrat in vizorul criticilor politicienilor.In Italia, vicepremierii Matteo Salvini si Luigi Di Maio au criticat performantele Bancii centrale in domeniul supervizarii bancare. Ministrii din partidul Miscarea 5 Stele (M5S) au fortat cabinetul sa amane o decizie privind reinnoirea mandatului unui oficial de la Banca Italiei iar populistii au cerut o lege potrivit careia rezervele de aur ale Bancii centrale apartin italienilor.In Marea Britanie, guvernatorul Bancii Angliei, Mark Carney, a fost acuzata de politicienii pro-Brexit pentru ca a publicat prognoze mult prea pesimiste si totodata a adoptat o pozitie partinitoare impotriva rezultatelor referendumului din 2016.La Bucuresti, Banca Nationala a criticat intentia guvernu ...citeste mai departe despre " Noua normalitate pentru oficialii bancilor centrale europene este sa fie atacati de politicieni (Bloomberg) " pe Ziare.com