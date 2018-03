"Vom face o pauza in privinta campaniilor noastre de pe Facebook. Siguranta brandurilor si a datelor este foarte importanta pentru noi", a spus Uwe Hellmann, adaugand ca banca va astepta clarificari inainte de a lua alte decizii.Decizia celor de la Commerzbank vine dupa ce acelasi pas l-a facut si Mozilla, compania care detine browserul web Firefox.Deciziile vin dupa ce datele personale a milioane de utilizatori au ajuns, fara consimtamantul lor, la firma de consultanta electorala Cambridge Analytica.Un purtator de cuvant al bancii a confirmat comentariile facute de Hellman.Citeste si:Trump ar fi beneficiat in campanie de informatii stranse pe Facebook despre 50 de milioane de alegatori fara stirea acestoraFacebook s-a prabusit pe bursa dupa ce s-a aflat ca a folosit datele a 50 de milioane de utilizatoriCum sa folosesti Facebook fara sa-i dai acces la prea multe date personaleCe sa verifici si ce sa stergi de pe profilul de Facebook, dupa scandalul furtului de dateE implicat si PSD in scandalul furtului de date al Cambridge Analytica? Prima reactie a lui DragneaZuckerberg, prima declaratie in scandalul Cambridge Analytica: Am facut si greseli ...citeste mai departe despre " Nume mari si-au suspendat reclamele de pe Facebook in urma scandalului furtului de date " pe Ziare.com