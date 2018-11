O banca germana, anchetata pentru frauda fiscala de sute de milioane de euro

Mai multe persoane care au participat la aceasta escrocherie au acceptat sa stea de vorba cu Parchetul din Koln, insarcinat cu investigatiile vizand o banca germana, al carei nume nu a fost precizat de cotidianul Suddeutsche Zeitung si postul radioteleviziunii publice WDR, care au dezvaluit scandalul.Contactat de AFP, Parchetul din Koln nu a dorit sa comenteze aceste informatii de presa.Acest caz este o forma rafinata a dispozitivului cunoscut sub numele de "cum ex" - in care este vorba despre cumpararea si revanzarea unor actiuni in apropierea zilei platii dividendelor, atat de rapid incat administratia fiscala nu mai poate identifica adevaratul proprietar.Acest "cum ex" ar fi costat Germania 7,2 miliarde de euro, 1,7 miliarde Danemarca si 201 milioane de euro Belgia.In noua varianta dezvaluita miercuri, actori financiari au recurs la ADR - "American Depositary Receipts" -, care sunt drepturi negociabile emise de banci cu scopul de a permite intreprinderilor straine sa aiba o cotatie pe pietele americane.Frauda consta in a emite ADR care nu reprezentau actiuni reale sau reprezentau actiuni doar in parte, iar apoi sa obtina un credit fiscal aferent dividendului.Potrivit presei germane, "jandarmul" american al pietelor - SEC - le-a furnizat anchetatorilor germani elemente, dupa ce a aplicat mai multor banci amenzi in valoare totala de peste 173 de milioane de dolari.Banca germana Deutsche Bank a fost sanctionata in Satatele Unite cu suma de 75 de milioane de dolari din cauza unei asemenea manipulari, care a avut loc in perioada 2011-2016, anul in care a oprit comercializarea acestor instrumente, potrivit Suddeutsche Zeitung.Berlinul vrea ca bancherii sa fie mai usor concediati, pentru a atrage banci din Marea Britanie dupa BrexitPe de alta parte, Germania depune eforturi in vederea facilitarii concedierii marilor bancheri, in schimbul unor plati compensatorii, cu scopul de a face tara mai atractiva pentru banci care parasesc Londra dupa Brexit, relateaza The Associated Press.Ministerul Finantelor a confirmat o dezvaluire Frankfurter Allgemeiner Zeitung (FAZ), potrivit careia un proiect de lege in acest sens este discutat in prezent in cadrul Guvernului.Germania are reglementari mult mai restrictive ...citeste mai departe despre " O banca germana, anchetata pentru frauda fiscala de sute de milioane de euro " pe Ziare.com