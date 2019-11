O familie cu doi copii are nevoie de cel putin 7.000 de lei pe luna pentru a trai decent. Unei persoane singure i-ar trebui doua salarii minime pe economie

Astfel, valoarea cosului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulti si doi copii pentru 2019 este de 6.954 lei pe luna, iar pentru o familie de doi adulti si un copil este de 5.918 lei pe luna.Astfel, o familie din doi adulti si doi copii ar avea urmatoare cheltuieli:- alimentatie - 1459 lei;- imbracaminte si incaltaminte - 670 lei;- locuinta - 7822 lei;- dotarea locuintei - 225 lei;- cheltuieli cu locuinta - 483 lei;- produse de uz casnic si igiena personala 243 lei;- servicii - 507 lei;- educatie si cultura - 562 lei;- ingrijirea sanatatii - 111 lei;- recreere si vacanta 240 lei;- fondul de economii al familiei - 630 lei.Pentru o familie de doi adulti fara copii este de 4.383 lei pe luna, iar pentru o persoana adulta singura este de 2.684 lei pe luna, in timp ce salariul minim net pe economie 1.263 de lei.Conform unui comunicat de presa al Monitorului Social, in octombrie, Parlamentul Romaniei a adoptat o lege conform caruia cosul lunar pentru un trai minim decent reprezinta principalul element de fundamentare a salariului minim pe economie si a politicilor salariale."Legea a fost trimisa spre promulgare presedintelui Iohannis in data de 26 octombrie 2019, care are la dispozitie un termen de 20 de zile de la primire pentru a o promulga. Promulgarea legii este esentiala pentru predictibilitatea politicilor salariale si pentru asigurarea unui nivel de trai decent lucratorilor.Reamintim ca dincolo de dimensiunea sa sociala, legea raspunde si recomandarilor Comisiei Europene de a defini un mecanism transparent de stabilire a salariului minim", se arata in document.Recalcularea valorii cosului s-a realizat in baza indicilor de preturi comunicati de Institutul National de Statistica pentru luna septembrie 2019, mai precizeaza sursa citata.Monitorul Social este un proiect al Friedrich Ebert Stiftung (FES) Romania, care prezinta realitati sociale romanesti in cifre si date pentru a incuraja dezbaterea publica informata.A.D. ...citeste mai departe despre " O familie cu doi copii are nevoie de cel putin 7.000 de lei pe luna pentru a trai decent. Unei persoane singure i-ar trebui doua salarii minime pe economie " pe Ziare.com