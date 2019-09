O idee care a zdruncinat bursele americane: Administratia Trump analizeaza delistarea companiilor chineze

Masura ar face parte din eforturile mai largi de a limita investitiile americane in companii chineze, au spus doua dintre surse. Una dintre persoane a declarat ca masura ar fi motivata de ingrijorarea tot mai mare legata de securitate, provocata de activitatile companiiilor.Principalii indici bursieri americani au scazut in urma informatiilor, care au aparut cu cateva zile inainte de aniversarea de catre China a 70 de ani de la crearea republicii populare, pe 1 octombrie.Actiunile grupului Alibaba au inchis in scadere cu 5,95%, iar cele ale Baidu cu 3,67%. Indicele iShares China Large-Cap ETF a pierdut 1,15%.Titlurile Intercontinental Exchange, proprietara New York Stock Exchange, au scazut cu 1,88%, iar actiunile operatorului Nasdaq au coborat cu 1,7%.Nu este clar cum ar avea loc delistarea.In luna iunie, parlamentari din ambele partide au introdus un proiect de lege pentru a obliga companiile chineze listate la o bursa in SUA sa se supuna supravegherii autoritatilor de reglementare, oferind acces inclusiv la auditori, in caz contrar riscand delistarea.Autoritatile chineze au fost reticente mult timp sa permita autoritatilor de reglementare straine sa inspecteze firmele locale, din motive de securitate nationala."Beijingul nu ar trebui sa mai poata sa isi protejeze companiile de respectarea legilor si reglementarilor americane referitoare la transparenta si responsabilitate", a declarat senatorul republican Marco Rubio la momentul depunerii proiectului.Una dintre surse a spus ca ideea delistarii este ultima salva in disputa comerciala care dureaza de mult timp."Este o prioritate foarte mare pentru administratie. Nerespectarea de catre companiile chineze a procedurii Comisiei pentru Supravegherea Contabila a Companiilor Publice reprezinta riscuri pentru investitorii americani", a aratat sursa.Un astfel de plan trebuie sa fie aprobat de presedintele Trump, care a fost deja de acord cu discutiile pe aceasta tema, a declarat o persoana apropiata discutiilor, citata de Bloomberg.Oficialii analizeaza si modul in care Statele Unite ar putea impune limite companiilor chineze incluse in indicii gestionati de companii americane, au spus trei ...citeste mai departe despre " O idee care a zdruncinat bursele americane: Administratia Trump analizeaza delistarea companiilor chineze " pe Ziare.com