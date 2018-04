O tara UE are o problema ciudata: Prea multi bani si putine datorii

Contul Guvernului danez la Banca Centrala a urcat luna trecuta pana la 207 miliarde de coroane (34 miliarde de dolari), dublu fata de nivelul tinta si cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, transmite Bloomberg.Chiar daca este un lucru bun sa ai in cont cateva zeci de miliarde de dolari, in cazul Guvernului de la Copenhaga, asta inseamna si plata unor dobanzi in valoare de mai multe milioane, avand in vedere dobanzile negative la depozite percepute de Banca Centrala.In paralel, raportul dintre datorie si Produsul Intern Brut este in cazul Danemarcei la jumatate din media din UE, ceea ce pune presiuni asupra lichiditatii pe piata de obligatiuni.Aceasta situatie ii forteaza pe oficialii danezi sa caute modalitati prin care sa reduca sumele din contul Guvernului la Banca Centrala si in acelasi timp sa creasca lichiditatea.In urma cu un an, Agentia care gestioneaza datoria statului a inceput sa ii plateasca pe dealerii primari daca indeplinesc criteriile destinate cresterii rulajului. Acest lucru a dus la reducerea decalajului dintre bid-to-ask (diferenta dintre pretul bid - de vanzare si pretul ask - de cumparare).Saptamana trecuta, statul danez a luat o masura surprinzatoare anuntand ca va cumpara obligatiuni in valoare de 3,6 miliarde coroane emise de KommuneKredit, institutie financiara detinuta de administratiile locale.Masura nu a fost inclusa in programul de emisiuni de obligatiuni pentru acest an, dar ajuta la cresterea nevoilor de finantare, subliniaza Jan Ostergaard, analist sef la Danske Bank A/S.In plus, exista obligatiuni in valoare de 180 miliarde de coroane emise de bancile ipotecare pentru a finanta locuinte publice. Autoritatea nationala pentru locuire intentioneaza sa inlocuiasca o mare parte din aceste obligatiuni cu noi bonduri garantate de stat pe care, ulterior, Agentia de gestionare a datoriei statului le va rascumpara prin emiterea de titluri de stat. Danemarca si-a propus sa faca aceasta tranzitie in decurs de 10 ani.Cu toate acestea, Jan Ostergaard crede ca tranzitia se va face mult mai repede, avand in vedere problema provocata de contul umflat al Guvernului la Banca Centrala si nivelul redus al datoriei. "Ceva trebuie sa se schimbe", sustine Ostergaard.In plus, aceasta tranzitie va permite Guvernului de la Cop ...citeste mai departe despre " O tara UE are o problema ciudata: Prea multi bani si putine datorii " pe Ziare.com