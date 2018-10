Oamenii de afaceri desfiinteaza programul de credite fara dobanda: E o catastrofa. Universitatile ar putea mari taxele

"Este o catastrofa care ar fi trebuit evitata de mult timp sau abrogata. Este o parere personala: astfel de programe in care fiecare ia niste bani si face ce vrea, fara sa existe niste prioritati si niste directii clare, sunt bani irositi. Asa cum vedem pe tot felul de chestiuni, inclusiv in orasul Bucuresti, unde sunt plimbati pensionarii nu in Romania, ci in Grecia, pe banii publici", a afirmat Dragos Anastasiu, presedintele Eurolines, grup cu activitati in turism si transporturi, si presedintele AHK Romania (Camera de Comert Romano-Germana), intr-o conferinta de presa organizata marti de Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR).Adela Jansen, HR Executive Director al BRD Groupe Societe Generale si coordonatorul CDR, a completat ca partea de birocratie a acestui program ar trebui simplificata."Legat de Programul 'Investeste in Tine', temerea noastra cea mai mare este ca aceste imprumuturi sa nu le ofere universitatilor sau celorlalte institutii de invatamant motiv pentru cresterea taxelor pentru studenti, pentru ca atunci nu si-ar mai atinge scopul si obiectivul. Daca ar exista un set de criterii sau niste indicatori cum sa fie utilizati acei bani poate ca ar fi o idee buna", a spus si Alin Grigore, presedintele Uniunii Studentilor din Romania, precum si CEO si fondator al Clubul Roman pentru Volunturism.Cine si in ce conditii poate lua creditele cu dobanda zeroS-a lansat creditul cu dobanda zero. Cum il poti obtine si detalii inedite aflate de la functionarii CEC Incepand de luni, 15 octombrie, persoanele fizice de varsta activa pot solicita credite fara dobanda, care sunt garantate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - FNGCIMM SA- IFN . Pentru acest an, plafonul total al garantiilor care pot fi emise de Fond este de 600 de milioane de lei.Beneficiarii acestui program sunt persoanele fizice cu cetatenie romana, cu domiciliul in Romania, tineri intre 16 si 26 de ani, daca sunt in sistemul de invatamant sau urmeaza cursuri de specializare autorizate de Ministerul Educatiei Nationale, precum si persoanele cu varste intre 26 si 55 de ani, daca sunt in sistemul de invatamant sau urmeaza cursuri de reconversie profesionala.Valoarea creditului pentru tinerii in ...citeste mai departe despre " Oamenii de afaceri desfiinteaza programul de credite fara dobanda: E o catastrofa. Universitatile ar putea mari taxele " pe Ziare.com